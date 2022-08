“Hacía tiempo que la afición del Sporting buscaba un cambio de aires, una alegría, ver que hay otra gente trabajando”. Eso opina David Villa respecto a la adquisición del club por parte del Grupo Orlegi. El campeón del mundo acudió a un acto esta mañana en Gijón, para promocionar la marca DMT, relacionada con el mundo del ciclismo. Esta actividad es una de las nuevas pasiones del Guaje, desde que colgara las botas hace ya dos años. “Es un deporte diferente al que yo practicaba, en el que también hay que aprender muchas técnicas, no solo es coger la bici y salir”, confiesa. Villa reconoce además que el Principado es un destino ideal para la práctica del ciclismo: “Asturias es el paraíso ciclista, donde cada vez hay más bicis en la carretera”.

El ex futbolista anunció hace pocos días que se incorporará al proyecto de DAZN como comentarista de partidos de La Liga, una experiencia que le ilusiona: “Quiero disfrutar de todas las oportunidades que pueda, vamos a probar como comentarista, no sé qué tal se me dará, espero que bien”. Reconoce que para la compañía “es una apuesta a ciegas” puesto que será la primera vez que el de Tuilla ocupe el rol de comentarista en retransmisiones deportivas, pero que para él ha sido “una gran alegría”.

El que fuera delantero del Real Sporting, también valoró la situación del club de cara a la nueva temporada, la primera de la era Orlegi: “La gente está muy contenta, hay que esperar a que ruede el balón, eso es lo que marcará todo”, comentó. Su deseo es que “todo lo que está haciendo la nueva propiedad se pueda refrendar en el campo con victorias y buen juego”. Sobre la masa social del club, Villa no tiene dudas: “Es una afición que, pese a todos los baches, pese a la desconfianza en los anteriores dueños, siempre renovaban su carné, llenaban en Molinón y la Mareona volvía a recorrer toda España”. Sobre la gran novedad de la semana en clave sportinguista, la renovación de Uros Djurdjevic hasta 2027, el Guaje cree que es “una buena noticia”, y que el rendimiento del balcánico ha sido excelente: “Es el hombre gol de la plantilla, quien ha desatascado la situación cuando al equipo le costaba más en los partidos”, subrayó.

El ex jugador del Valencia y del FC Barcelona, entre otros, seguirá disfrutando de sus vacaciones en Asturias antes de regresar a Madrid, donde está actualmente asentado y donde trabaja en sus proyectos empresariales.