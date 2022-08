Inicio. "Las pretemporadas no gustan, tienen mucha carga fisica, muchos conceptos. A todos nos gusta la competicion, estamos con mucha ilusioón. Al equipo le veo bien, hemos hecho una buena pretemporada, pero eso hay que refrendarlo en el campo. Intetaremos plantear un partido bueno, como los de pretemporada, para empezar con buen pie".

¿Qué Sporting quiere? "Me gustaría ver un equipo del que hemos visto pinceladas. Sólido en defensa, con ganas de apretar arriba al rival, vertical, y llegar con muchos jugadores al área. Sabemos que las dimensiones son las que son hará mucho calor, el Mirandés será un rival muy intenso, con Etxeberría sus equipos son así, será un encuentro muy complicado".

Fichajes. "Estamos muy contentos con las incorporaciones. Se ha hecho un gran trabajo. Necesitamos un par de jugadores, central y delantero de referencia, pero estoy muy contento y con muchas ganas".

Renovación de Djuka. "Es una alegría para todos. Todos sabemos lo importante que ha sido, su capacidad goleadora y compromiso".

Estado de Jony, Jordan y Aitor. "Aún no está Aitor, sigue con la molestia del partido de Alicante en el gemelo, no ha entrenado. Jordan puede tener minutos, incluso ser titular. Y con Jony hay que tener paciencia, lleva mucho tiempo sin jugar, su primera participación fue contra el Avilés 45 minutos, es normal, hay que tener paciencia con él, no solo por su estado de forma, sino también por el riesgo de lesiones".

Gragera, central. "Es una opcion, igual que Jordi Pola. Gragera ya actuó en dos partidos conmigo la pasada temporada. Es una posible alternativa".

Villalba. "No quiere estar en el Sporting. Me reúno con él y su deseo no es seguir. Es cuestión del club y él. Yo quiero que estén implicados por estar aquí. Si no quiere estar en el Sporting, para mí no cuenta".

Diferencias bloque ultimo ascenso. "En aquel momento nadie pensábamos que íbamos a ascender. Aquel grupo fue increíble. Ahora no tenemos equipo para ascender, es una realidad, ahora, la competición dictaminará donde estamos. Mi misión es que este equipo sea mejor, y competir cada partido. A partir de ahí veremos donde estaremos".

Pedro Díaz, banda derecha. "Puede ser una opción Pedro en banda, no me la ha planteado. En el puesto de pivotes es la zona en que mejor estamos en cuanto a numero, y diversidad de forma de jugar".

Queipo. "Ha hecho muy buena pretemporada y estamos muy contentos con él. Lo ha hecho fenomenal en la pretemporada. Por eso está en la convocatoria"

Dani Sánchez. "Estaba planificado hacer la mitad de la pretemporada David Argüelles y Dani. Hay la opción de que pueda jugar ahí Pol Valentin. Dani, como Queipo, me ha gustado, y me ha transmitido, va convocado".

Duda en la portería. "Ya tengo decidido el once".

Campuzano. "El caso de Campuzano y Nacho Méndez es parecido. Me han demostrado mucha profesionalidad, su pretemporada ha sido muy buena, he hablado con ellos y les he dicho que lo van a tener complicado. Pero si por lo que sea no salen, serán uno más, se lo tendrán que ganar, partiendo de esa situación de que lo van a tener difícil".

Gaspar Campos, cesión. "Es una posibilidad que hemos planteado con él, la posible cesión, mas que nada pensando en él. Si que es cierto que en pretemporada lo he visto atascado, no bien, tiene potencial, pero no la mostrado, pero es una posibilidad que pueda salir cedido. Es Gaspar el que tiene que estar convencido de esa posibilidad".

Laguardia, posible fichaje. "Es casi mi segundo hijo deportivo, lo quiero muchísimo, es un ejemplo en todos los sentidos. No es fácil que venga aquí, no es imposible, pero es muy difícil".