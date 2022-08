Abelardo: "Hicimos el peor partido desde que empezamos los amistosos, pero me voy contento con el resultado"

“Dar las gracias a la gente que ha venido de Gijón. Lástima que no hayamos podido darles una victoria. Pero sentimos su cariño”. Así se despidió Abelardo de la rueda de prensa tras el empate ante el Mirandés. El técnico del Sporting realizó transmitió sus impresiones del estreno en Liga.

Valoración del partido. “El primer tiempo ha sido muy malo. Estuvimos muy mal. No entramos muy bien. No manejamos ningún aspecto, ni defensivo ni ofensivo. Estuvimos lentos. Y en ataque no hemos intentando nada de lo que hablamos. Me enfadé bastante. Aun así tuvimos el gol y una clara de Djuka. Y en el segundo, sin hacer un gran partido, estuvimos mejor colocados. Sabíamos que con el avance del partido iríamos a más y ellos a menos. Al final tuvimos ese gol anulado, pero también nos podíamos haber ido con una derrota. Me marcho contento, sumamos un punto, y hay que hacerlo bueno con los dos partidos que tenemos en casa”.

Sensaciones. “No fuimos un equipo vertical, que ganaba segundas jugadas y jugaba hacia arriba. Queríamos tener una posesión en nuestro campo, con el Mirandés presionando”.

Queipo, Gaspar y Nacho. “Ha estado muy bien, valiente, lo que pedí antes de salir, ha encarado, ha metido un pase buenísimo a Djuka. Trabajó en defensa. Tenía un problema en los gemelos, y el pobre no podía más. Gaspar y Nacho mientras estén los podré utilizar. No por tener dos delanteros atacas más. Y con Nacho estuvimos mejor”.

Cambio de Pedro Díaz. “Pedro no estuvo acertado, como todo el equipo. No responsabilicé el primer tiempo en él. Zarfino se manejaba mejor, por ser un jugador fuerte, en ese tipo de sensaciones”.

Puntos. “Si lo hacemos bueno ante el Andorra es un punto muy bueno. Todos los partidos son muy difíciles, la categoría es lo que es. No suele haber goleadas en Segunda. Sin hacer un gran partido hemos merecido ganar. Pero no ha querido entrar el balón. Esperamos ser muy efectivos. Es nuestro primer partido en casa y estamos muy ilusionados de volver a El Molinón”.

Adaptación nuevos. “Tenemos que ganar desde el primer día. Son bastantes jugadores nuevos. Han encajado muy bien. Estoy contento, hemos hecho el peor partido hasta ahora, pero me voy contento con el resultado, porque aun así hemos podido ganar perfectamente. El sábado con nuestra gente tenemos que ver otro equipo y hacer las cosas mejor. Si tenemos dos ocasiones, hay que intentar meterlas. En esta categoría hay que ser efectivos”.

Mercado. “No sé nada. La secretaría técnica está trabajando en ello. Lo importante es acertar. Cuando fichas quizás no aciertas. Estoy tranquilo con lo que tengo. Espero que lleguen esos dos refuerzos que faltan por venir”.

Centrales. “Pablo Insúa y Cali han estado aun gran nivel. Nos darán mucho en solidez defensiva".