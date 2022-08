Laguardia mantiene abierta la vía de continuar en el Alavés

Lo reconoció abiertamente Abelardo el pasado viernes en rueda de prensa al ser cuestionado por Laguardia. "Es casi mi segundo hijo deportivo, lo quiero muchísimo, es un ejemplo en todos los sentidos. No es fácil que venga aquí, no es imposible, pero es muy difícil", destacó. El Sporting sigue trabajando en el tramo final del mercado de fichajes para incorporar un central. Laguardia es el preferido, un jugador muy del gusto de Abelardo, con el que coincidió en Vitoria. Pero aunque está libre, tras finalizar su contrato con el Alavés, el futbolista aún no ha cerrado la puerta al conjunto vasco, con el que continúa manteniendo contactos.

El mercado de fichajes se cerrará en dos semanas, el 31 de agosto, y el Sporting llega con algunas operaciones pendientes de cerrar. La primera oficializar la salida de Villalba al Málaga, cedido, y con un pago por la operación cercano a los 200.000 euros, así como una compra obligatoria en caso de ascenso. Ese movimiento, que dará más margen económico al Sporting, ayudará a que se pueda completar la plantilla que demanda Abelardo con otro central y otro delantero más. En el eje de la zaga, donde el Sporting sigue a Laguardia, los efectivos con los que cuenta el club rojiblanco en estos momentos son dos, Insúa y Cali, así como el cantero Jordi Pola. Para el ataque, donde el Pitu quiere una pieza más, los futbolistas específicos de área con los que cuenta son dos, Djuka y Cristo.