Optimismo entre la afición del Sporting tras el debut: "Merecimos más"

"Hay que tener tiempo, aún estamos empezando; llevará tiempo asentar el proyecto, pero se ven cosas". Los aficionados del Sporting transmiten un mensaje de calma tras el estreno de Liga del Sporting, con un empate fuera ante el Mirandés. Mantiene la parroquia rojiblanca la ilusión por el cambio de proyecto, pero a la vez muestra su ambición. "Merecimos más en Anduva", coinciden en señalar los peñistas.

"Esta temporada es un poco como el ave fénix de los que vivimos un gran Sporting en Primera y jugando UEFA. Tras la marcha de la anterior propiedad, y a pesar de que sabemos que nos va a llevar tiempo asentar el proyecto de Orlegi, la ilusión nos lleva a empezar a volar ya mismo", relata Xuacu Rodríguez, de la Peña Sentimiento Rojiblanco, que asistió al partido en Anduva. "Al final, los verdaderos protagonistas fuimos los de siempre, la Mareona", indica, antes de añadir: "Nada que objetar en el primer partido. Los fallos, corregibles, esperamos no ver más los errores de la primera parte ante el Mirandés".

Miguel Menéndez, presidente de la Peña Exilio Rojiblanco, pone las notas a la primera prueba en competición oficial del nuevo proyecto. "Quizás lo que más me gustó fue la adaptación y el papel de los fichajes en general. Lo que menos, me sorprendió el bajo nivel de Pedro y Gragera en el medio campo la primera parte", apuntó. "La segunda parte sí que me gustó bastante el equipo y creo que merecimos más, lástima el fuera de juego de Otero", añadió.

De esta primera jornada, Juan Castañón, de Los Guajes, se queda con haber visto a un jugador canterano de vuelta. "Los nuevos propietarios renovaron la ilusión de la gente; que luego pueda salir mejor o peor las cosas es otra cosa, pero por lo menos ahora nos vemos como nos merecemos, un equipo grande, y el que más ilusión despierta es Cote, la vuelta a casa de uno de los hijos de Mareo", reflexionó.

Andrés Buznego, de la Casa Kilo, ensalza la actitud. "Lo que más me gusta es que este año vamos a ser un equipo intenso, los equipos de Abelardo siempre luchan. Nos va a costar que nos ganen", apunta antes de referirse de nuevo a un nombre propio. "Cote va a marcar la diferencia, será decisivo". No obstante, se muestra aún prudente: "El resto de fichajes habrá que verlos, no es mala la primera impresión, pero esto es muy largo". Buznego también lanza un mensaje a la dirección deportiva, dentro del apartado de mejoras: "Hay que fichar un delantero. No tenemos gol y sin ello no se ganan los partidos. El poco gol que tenemos es el de Djuka, que a veces no está acertado, como pasó en Anduva".