El Andorra más asturiano

Viven en Asturias una semana histórica para el club. El Andorra consiguió el pasado lunes su primera victoria en Segunda División durante su visita al Oviedo. No ha vuelto desde entonces a casa, sino que ha montado su cuartel general en la capital del Principado. El club carbayón que le ha permitido entrenarse en las instalaciones de El Requexón de cara a la visita de este sábado a El Molinón. No todo ha sido trabajar. Su entrenador, Eder Sarabia, conocido en el fútbol por haber sido, entre otras cosas, el segundo de Quique Setién, también ha aprovechado para conocer en bicicleta la región alcanzando la falta de L’Angliru.

"Hasta Viapará y vuelta. No había tiempo, ni desarrollo adecuado. Pero la emoción de hacer la primera parte de este puerto no me la quita nadie. Por cierto, de mayor quiero vivir en Busloñe, o cerca", compartió Eder Sarabia en sus redes sociales el pasado martes, día en el que la plantilla del Andorra disfrutó de jornada de descanso. Unas líneas que acompañó con fotografías de su "escapada" en bicicleta por el concejo de Riosa.

En la mañana de ayer, el Andorra ya inició la preparación de la visita al Sporting, con Pau Casadesús, autor del tanto de la victoria en la primera jornada, como protagonista. El conjunto andorrano es propiedad de Kosmos, empresa del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y vive su primera temporada en Segunda. Para ello ha apostado por un bloque similar al que consiguió el ascenso, convirtiendo al club en el primer extranjero en una competición profesional del fútbol español.

Al frente de ello, un Eder Sarabia que conoce a fondo la categoría. Ya recorrió os campos de la división de plata de la mano de Quique Setién, antes de dar el salto a la máxima categoría en clubes como el Betis o el Barcelona. Eder es, además, hijo del mítico exfutbolista del Athletic Manu Sarabia, quien tuvo también una amplia carrera como entrenador.