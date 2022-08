Ceares - Sporting B

El Sporting B se llevó ayer el triunfo en su visita al Ceares (1-2) dentro del calendario de amistosos de ambos equipos de cara a su preparación para iniciar la competición en Tercera RFEF. Pol Marín y Álvaro Santamaría hicieron los goles del conjunto de Dani Mori, que se vio por debajo en el marcador desde casi el primer minuto de juego. Fue el momento en que Salas adelantó al conjunto teyero en La Cruz, con unos 250 espectadores. Con muchas pruebas de cara a la vuelta a la competición, Sporting B y Ceares protagonizaron un entretenido partido entre dos equipos destinados a luchar por el ascenso en Tercera. Los de La Cruz vienen de bajar de Segunda y aspiran a poder volver a dar guerra en los puestos altos tras varios cambios en la plantilla, empezando por el banquillo, con la llegada del entrenador Julio Llanos. También Dani Mori se estrena esta temporada en la banqueta rojiblanca, contando ayer ya con el anuncio oficial de la incorporación de Ariel Herrero mientras se ultima la salida de Manu Pozo al Valladolid B.

