El partido. "Lo teníamos controlado. El planteamiento era no salir a esa provocación de no ir arriba ante un rival con mucha posesión. Estábamos tranquilos en esa situación. Salió el partido como lo habíamos planteado. El resultado es lo suficientemente abultado".

El plan. "Sabíamos que si ejercíamos una buena presión podríamos sacar ataques. Lo negativo fue el gol del final. Podemos conceder goles en casa, pero no de esa forma. Como defensa que fui, me hubiera gustado dejar la puerta a cero".

El Molinón. "Es fundamental. La gente ha estado fantástica. Nos ha animado, y nos ha empujado cuando nos tenía que empujar. La comunión es buenísima y creo que el equipo ha enganchado".

La goleada. "Es importante, pero soy de los que pienso que ya está. Hicimos 45 minutos muy malos en Miranda y tenemos que olvidarlos, y ahora hemos ganado al Andorra y ya está. El Burgos será un rival distinto. Van a ser todos los partidos muy difíciles".

La posesión. "Hoy hemos tenido poco el balón. Quiero que el Sporting tenga más el balón, pero este era un partido especial. Era un equipo que nos invitaba a eso, a tener ese planteamiento".

El presidente. "La gente está ilusionada con el nuevo proyecto y el nuevo dueño. Es una buena noticia que estuviera Alejandro. Igual es talismán y tiene que venir de México todos los partidos. Tenemos que ir construyendo un equipo".

José Ángel. "No me sorprende Cote. Es de los jugadores del Sporting que mejor historial tiene. Ojalá siga así todo el año".

Euforia. "No puedo quitar la ilusión de la gente. Donde tenemos que tener cautela es en el equipo. A pesar de 4-1 no ha sido un partido fácil. El partido no se rompió hasta el segundo gol".

La defensa. "Hemos demostrado una gran solidez defensiva. El partido daba para salir en transiciones, a la espalda de sus laterales".

Queipo y Jordan. "Queipo si ha jugado estos dos partidos es porque se lo ha merecido. Lo conozco desde que era alevín. Lee muy bien los partidos y es muy trabajador. Jordan no lo vi para meterlo en el partido. Es un chico que viene de la forma de jugar de México. Tiene que integrarse a nuestro fútbol. Allí hay más conducción. Tiene que jugar más rápido".

Djuka. "Djuka sabemos lo que nos da. En el juego combinativo a veces falla pases sencillos, pero te da presencia en el área y remate, pero creo que necesitamos otro delantero por número".

Fichajes. "No es fácil traer jugadores. Si no, tenemos el filial. Es lo que hay y encantado. Lo principal es que los jugadores estén enchufados".