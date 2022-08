"Me cargué de mucha responsabilidad y creo que me afectó más de la cuenta"

Quiere "volver a disfrutar del fútbol" después de una temporada en la que empezó estrenándose como internacional sub-21 y acabó entre silbidos y peleando con el Sporting por evitar el descenso. Gaspar Campos-Ansó Fernández (Gijón, 27-3-2000) buscará continuar creciendo en el Burgos, al que llegó cedido la pasada semana y que es el rival de los rojiblancos este sábado en El Molinón. "Gaspi", por la "cláusula del miedo" no podrá participar. El gijonés atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su día de descanso y advierte: a él le hubiera gustado jugar en El Molinón como visitante.

–¿Qué tal en su nueva casa?

–Muy bien. Sobre todo muy contento y agradecido por la acogida que he tenido en el nuevo vestuario, en el club y en la ciudad. Ya había charlado con Michu (director deportivo del Burgos) hace tiempo. Me han tratado como si llevara aquí diez años.

–Se le hará raro después de trece años en Mareo.

–Creo que este año iniciaba la 14ª. temporada en el Sporting. Sobre todo se hace extraño ponerte otra camiseta. Estoy muy ilusionado y motivado. Con ganas de ayudar al Burgos. Necesito disfrutar del fútbol y ganar minutos.

–¿Cuándo conoce la posibilidad de salir cedido y quién se lo comunica?

–Después del último partido de pretemporada lo hablamos. Hablé con Gerardo (García, director deportivo del Sporting), con Abelardo y con mi representante (el exrojiblanco Juan Díaz). Me ofrecieron esa posibilidad y pensé que me podía venir bien para soltarme. Tengo que volver a coger la confianza que perdí a mitad de la temporada pasada.

–¿Cuándo y por qué notó esa pérdida de confianza?

–Fue derivado a la temporada que hicimos como equipo, nada personal. No fue un año fácil para ninguno y a mí me afectó más de la cuenta. Me cargué de demasiada responsabilidad. Fue así y lo asumo. Ahora toca volver a coger esa confianza.

–Fue uno de los futbolistas a los que silbó El Molinón. Siendo tan joven y de la casa, ¿es más difícil de gestionar?

–A cualquier futbolista le duele que le silben. Al principio no lo llevaba bien. Era la primera vez que me pasaba. Luego entiendes que es la libertad de la afición de opinar, gustes o no. Se le ha pitado hasta a Quini. Es lo que hay y tienes que aprender. Hay que llevarlo de la mejor manera posible.

–¿Le costó tomar la decisión de salir del equipo?

–No lo tuve claro. Me llevó una semana tomar la decisión, pero mi cuerpo me pedía salir para liberarme de esa presión. Me podía haber quedado, estoy capacitado para ganarme el puesto de nuevo, pero psicológicamente no era el momento de quedarme e intentarlo. Me llevaría más tiempo del que debería. Ahora necesito jugar. No puedo perder el tiempo en pelear conmigo mismo.

–¿Por qué el Burgos?

–Tuve el primer contacto días después de que me avisara el club de la opción de salir cedido. Michu me habló entonces varias veces. Estoy muy agradecido porque mostró mucho interés en mí. Esa confianza me llevó un poco a elegir. Encajaba todo perfecto. Había alguna cosa más en Segunda, y del extranjero existían opciones, pero nada seguro. La decisión de venir a Burgos creo que ha sido la mejor.

–¿Confía en que este paso le devuelva a la sub-21?

–Sí. Con minutos, confianza y disfrutando de lo que es el fútbol, estoy capacitado para volver. Se vio el año pasado. Cuando tuve ese rendimiento óptimo fui un par de veces. No es casualidad. De todas formas, no es lo primordial ahora.

–¿Cómo es su nuevo equipo?

–La idea de juego es un poco la del Sporting, pero es que el 80 % de la categoría tiene esa propuesta: defender a tope, robar y salir al ataque. La clave en Segunda es defender bien. Es lo que te da puntos.

–¿Le hubiera gustado jugar de visitante en El Molinón?

–Claro que me hubiera gustado. Sería algo raro, pero por mí hubiese jugado encantado. Es lo que hay, no me dejaron. No pasa nada. Lo veré en la grada, porque subiré a Gijón.

–¿Qué le pareció el Sporting ante el Andorra?

–Vi la primera media hora del partido en el autocar del Burgos. Es un equipo muy reconocible. Lo tiene claro. Supo aprovechar las debilidades del Andorra. Me alegró mucho el resultado, pero este finde espero que ganemos nosotros.

–José Ángel y Djuka están a tope.

–Cote jugó por primera vez en Segunda en la visita a Miranda. Eso lo dice todo. Tiene un pie... Ya se ve en las asistencias. Va a dar mucho al Sporting. En cuanto a Djuka, como todos estos años: con la puntería fina es imparable.

–Un deseo para esta temporada.

–Conseguir los objetivos para el Burgos. En lo personal, hacer goles, dar asistencias y volver a Gijón con la cabeza limpia.

–Insiste mucho en la confianza, en disfrutar, en el factor psicológico.

–Si el futbolista está bien de cabeza puede alcanzar el cien por cien de su rendimiento. A partir de ahí ya entran las variables técnicas y físicas. Lo psicológico va un poco por etapas, hay que saber llevar las buenas y la malas, que no afecte mucho lo negativo ni te vengas arriba con lo bueno. El fútbol es como una montaña rusa y cuanto más estable te muestres, mejor te irá.