Djuka: "¿Euforia? Estamos con los pies en el suelo y pensando en el Burgos"

Con una sonrisa de oreja a oreja y la mente puesta ya en la siguiente jornada. Djuka muestra su satisfacción por su dos goles ante el Andorra dentro de la contundente victoria conseguida por el Sporting (4-1). Lo hace sin dejar de recordar que la competición sólo acaba de empezar y que, a pesar de haber notado mucha ilusión en torno al equipo, no hay en el vestuario ningún tipo de euforia. "Estamos con los pies en el suelo y pensando en el Burgos", advierte. Conoce al también serbio Nemanja Micevic, central que está a un paso de llegar al Sporting, y está abierto a que pueda venir otro delantero. "Si hay más competencia, mejor para todos, pero si tengo que jugar los 42 jornadas, las jugaré", responde después de que Abelardo señalara la importancia de traer otro atacante para tener alguna alternativa al goleador sportinguista.

"Significa mucho para mí y para mi equipo. Llevo tres años seguidos marcando en El Molinón en la primera jornada. Ojalá sigamos así, otra vez, ante nuestra gente", dice Djuka de su acierto ante el Andorra. "En Miranda fallé dos o tres ocasiones. Cuando marcas tiene más confianza, pero mejor hacerlo en El Molinón que en Anduva", añade con una sonrisa. "Hay mucha ilusión con la nueva gente y el proyecto nuevo. Empezamos muy bien la temporada", continúa con la esperanza de que esta temporada sea muy diferente a la anterior y el equipo pelee por estar más arriba.

Djuka, que prefiere "no hablar" de Micevic "porque no es jugador del Sporting", destaca la comunión con la grada y el buen vestuario como una clave que puede ayudar mucho esta campaña. "Hay muchas más ganas e ilusión de la gente. Me sentí increíble", comenta sobre lo visto ante el Andorra en El Molinón. "Lo más importante es que estamos muy unidos. La nueva gente son muy buenos chicos todos. Vamos a hacer un buen equipo", señala respecto al grupo.

"Ojalá que sea así y subamos este año", dice Djuka del hecho de que la última vez que el Sporting inició la liga con cuatro goles en casa logro el ascenso. También por el hecho de que está a un gol de igualar a Bilic como máximo artillero extranjero de los rojiblancos en el siglo XXI. "Mate es un jugador buenísimo. Significaba mucho para mí si llego a marcar, pero lo más importante es el equipo y que sigamos así", apunta. Tiene piropos para su pareja arriba, Cristo, a quien define como un jugador "de mucha calidad" y se rinde ante José Ángel. "Tiene un centro increíble, ojalá siga dando asistencias", comenta de Cote. Sobre si le gustaría acabar su carrera en Gijón, después de que este verano ampliara su contrato, el rojiblanco apunta: "Estoy muy feliz aquí, pero no pienso ahora en eso":