Aitor García, futbolista del Sporting: “Estoy abierto a renovar"

Aitor García confesó este mediodía que está abierto a continuar en el Sporting más allá de 2023, año donde expira su vinculación en la entidad rojiblanca. El extremo, autor de uno de los cuatro tantos ante el Andorra, aseguró “estar abierto a renovar”.

Renovación. “Siempre lo he dicho, estoy abierto a todo con el club para renovar, sentarnos y hablar, aunque hasta el día de hoy esto no ha pasado. Por el momento solo me queda trabajar y encaro el año con tranquilidad queriendo ayudar al equipo con todo lo que pueda. Tengo que seguir siendo el mismo de los últimos años, así que afronto el año con tranquilidad”

Lesión. “Cuando llevas tanto tiempo parado como estuve, jugando solo un partido de pretemporada, te cuesta entrar en la dinámica del equipo... Tengo que ir poco a poco adaptándome y cogiendo fondo de forma física."

Proyecto. "Las diferencias con el año pasado están en la ilusión. Hay nuevos dueños y hay mucha ilusión dentro y fuera del vestuario. Los nuevos nos aportan muchas cosas que no teníamos. Tenemos que seguir de la misma manera"

Cautela. “Me gustaría ver un Sporting como el del otro día, sin tapujos, valiente, efectivo, que apriete arriba.. Creo que es el que queremos todos. La temporada es muy larga, hay que ir paso a paso, el año pasado empezamos muy bien y ya sabemos cómo acabó."