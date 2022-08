Las claves de la operación Micevic: el Sporting trabaja en una cesión con opción de compra y el jugador tiene otras ofertas

Gerardo García sigue negociando y mantiene permanentes comunicaciones con el FK Mladost Lucani para desbloquear la incorporación de Nemanja Micevic, el central de 23 años deseado por el Sporting para completar su defensa. La fórmula sobre la que se trabaja en los despachos de Mareo para convencer al club serbio, duro de roer, es a través de una cesión, incluyendo una opción de compra al finalizar la campaña actual.

La dirección deportiva rojiblanca aprieta en estas horas para conseguir que los dirigentes del Mladost den luz verde a la operación, algo que todavía no se ha producido. La gestión está siendo realmente compleja: se juntan las altas pretensiones de la entidad balcánica y el escaso margen de maniobra que tiene el Sporting para fichar el tercer central del verano, con unos 180.000 euros para hacer frente al coste de la cesión. Hace una semana, explican fuentes próximas al Mladost, fue cuando se produjo un importante acelerón, estando muy cerca de cerrarse el acuerdo. Pero en los últimos días el Mladost pidió un esfuerzo algo mayor.

Fuentes vinculadas con la operación apuntan que eso se produjo una vez que el club serbio sumó dos ofertas más importantes en lo económico. Los clubes que las han realizado son de Rusia y de la República Checa, explican estas mismas fuentes. Pero Micevic está convencido de jugar en España. Su único deseo es competir en el club rojiblanco, y esa baza, lógicamente, juega a favor del Sporting, que sigue siendo el cabeza de lista.

Las diferencias económicas son las que, de momento, evitan el acuerdo total entre clubes, algo que se espera conseguir en los próximos días mediante esa fórmula de cesión con opción de compra. "Micevic quiere jugar en España y espera que se cierre el acuerdo", explican desde el entorno del futbolista serbio. Hay otras alternativas sobre la mesa, faltando una semana para el cierre de mercado, siendo Micevic el objetivo número 1 en este punto, después de no llegar económicamente a las pretensiones de Laguardia, el central favorito de Abelardo. Por perfil, joven, zurdo, con potencial, los técnicos están seguros de apostar por Micevic, al que se ha visionado en partidos, para complementarse a Insua y Cali, la pareja titular.

En Serbia la ventana de verano se cierra unos días más tarde que en España, lo que da margen al Mladost por si se torciera la operación con el Sporting y acelerasen las otras dos vías que mantienen abiertas. Después, la dirección deportiva busca cerrar los refuerzos con un delantero de distinto perfil a Djuka y Cristo. Gerardo García peina el mercado nacional y extranjero, consciente que en esta última semana los movimientos se producirán en cascada, provocando que aparezcan opciones más atractivas que las actuales. El margen no es muy amplio y también está condicionado a las salidas de Nacho Méndez y Campuzano, cuyos casos siguen abiertos. El mediocentro tiene cartel en Segunda, pero aún no se ha producido una oferta en firme. El mercado extranjero no parece (en estos momentos) una posibilidad. El delantero catalán cuenta con intereses de clubes foráneos, con menos opciones en el mercado nacional. Los dos jugadores han tenido participación en los dos primeros partidos de Liga del Sporting.