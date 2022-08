Abelardo: "Buscamos un perfil como Djuka para la delantera"

Abelardo Fernández atendió este mediodía a los medios de comunicación en la sala de prensa de Mareo en el marco del encuentro que mañana se disputa en El Molinón entre el Sporting y el Burgos.

Burgos: "Me espero un partido distinto; el Burgos tienen otra forma de jugar. Es un equipo muy reconocible, pero que lo hace todo fenomenal. Hace cosas que parecen sencillas pero que no lo son. Nos van a exigir estar a un gran nivel para ganarles. Manejan muchos registros. Es un buen equipo que lleva 4 puntos y no ha encajado ningún gol"

Aferrarse a El Molinón: "Es el objetivo de todos los años, hacerse fuerte en casa. Vamos a intentar hacerlo, sabemos que en El Molinón con mucha gente estaremos más arropados. Es una categoría difícil. Es raro ver un partido como el nuestro del otro día, con tantos goles. La influencia del público va a ser muy bueno para mis jugadores"

Estado de Jony: "Sigue en proceso de recuperación con esa molestia en el cuádriceps"

Christian Rivera: "Hoy va a entrenar con el grupo. Lleva unas semanas arrastrando un problema en el pie. Su participación el otro día fue muy buena. Ayer volvió a tener molestias, a ver como está

Ilusión: "No puedo quitar la ilusión de la gente, estoy encantado con que se ilusionen, eso es que transmitimos cosas. El paso de las jornadas dirá donde está el equipo. Lo que hay es que rendir al 100% en cada partido, tenemos que ser un equipo sólido, humilde y explotar nuestros fuertes"

Mercado: No estoy preocupado, me preocupa el partido. El mercado es para Gerardo. Por número, la posición de central y delantero necesitamos dos refuerzos. El club está haciendo todo lo posible para que se pueda realizar. Si no se puede, no pasa nada. Estamos los que estamos. Creo que es un problema de todos los equipos que necesitan puntas. Más allá de eso creo que no va a haber sorpresas.

Cambio afición: "Somos un equipo que vamos a tener el balón. El otro día era un partido especial ante un equipo especial que lo jugamos de una forma y nos salió bien. Creo que la gente ha mejorado mucho con respecto al equipo. La gente quiere ver un equipo que se deje la piel. Nadie mira la posesión. Miran que los jugadores lo den todo, que lleguemos rápido a la portería rival. Si aquí de final a temporada, el equipo empieza a jugar horrible, la gente estará descontenta, yo también e igual no estoy"

Djuka: "Insistimos en que nuestro delantero nos pueda dar en el juego. Trabajamos con Djuka para que participe más en el juego. Prefiero el Djuka del otro día, con menos juego y dos goles"

Perfil nueve "Por lo que tenemos, buscamos un perfil parecido a Djuka. Campu o Jordan son más segundo delantero, no es su fuerte rematar. Un delantero con una mayor envergadura, con capacidad para correr al espacio"

Favoritos al ascenso: "Por lógica, tienen más ventaja. Desde que está esa ayuda a los descendidos tienen ventaja, como pasó al Sporting. El año pasado solo subió uno, pero el Eibar se quedó en la última jornada. Tienen plantillas ya formadas del año pasado que las miras y son mejores que el resto"

¿Cómo llevar los malos momentos?: "Peor sensación que el año pasado, no creo que pase. Era una situación muy difícil para todos. Soy una persona muy optimista, los retos que he cogido han sido con equipos en mala situación. La clave es trabajar y transmitir al jugador tranquilidad. No nos planteamos lo negativo, llevamos 4 puntos, dejarme disfrutar"

Más carácter: "Solo estuve cuatro partidos del año pasado, no puedo analizar el vestuario. Cuando nos reunimos con Javi Rico y con Gerardo, me preocupaba la falta de carácter. Creo que el grupo humano tiene que ser bueno, además de ser bueno a nivel futbolístico. Tiene que haber humildad y unión y este grupo ahora me lo transmite. Hay buena unión entre ellos"