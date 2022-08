No le gustó el empate, pero sí el Sporting. Abelardo rompió una lanza a favor del juego de los suyos a pesar de que el punto no fue lo deseado por el entrenador rojiblanco. Fue más allá al señalar que estuvieron mejor que en la goleada ante el Andorra (4-1) y no quiso entrar en polémica por el penalti que quedó sin señalar: “Si el VAR dice que no es, no habrá sido”.

El balance. “El equipo ha hecho un muy buen partido. Estoy contento con las dos partes. Nos enfrentamos a un rival muy difícil, con nueve jugadores por detrás del balón. El segundo tiempo hemos tenido ocasiones muy claras. Hemos estado muy concentrados en defensa y creo que hemos jugado mejor que el día del Andorra. Hemos competido mejor. El Burgos nos lo ha puesto muy difícil”. Falta delantero. “Si hubiésemos ganado 3-0 era lo mismo. El equipo lo ha intentado de todas las formas. Las hemos tenido claras y ahí ha estado el partido. Nos encontramos con un muy buen Burgos”. Confianza. “Si jugamos así, vamos a ganar partidos. Nos ha faltado eficacia para concretar alguna de las ocasiones que hemos tenido. Llevamos cinco puntos y ante el Burgos hemos dejado la portería a cero. El balance es positivo”. La posesión. “Lo que quiero es ganar, la posesión… La posesión depende del rival, de cómo, cuándos… Si pego pases en mi campo no es posesión. No la miro mucho. Lo importante es que gran parte del 65% se tradujo en remates (18)”. El penalti. “Creo que se cree que no hay suficiente contacto. Lo que pienso es que se podía haber estado menos tiempo en tomar la decisión. Si el VAR dice que no ha sido penalti, no habrá sido”. Pérdidas de tiempo. “El Burgos ha demostrado ser un gran equipo y cada uno tiene su forma. Lo que sí pienso es que en el segundo tiempo se ha descontado muy poco. Quien lo dictamina es el árbitro. Pero me lo ha parecido”. El césped. “No está bien. Es una realidad. Sobre todo en la zona izquierda según sales del vestuario. Creo que hubo un problema de unos hongos y no está bien”. Pedro. “Hay otros que son mejores y me dan más rendimiento en estos partidos. Me fijo mucho en los entrenamientos y busco lo mejor. Zarfino ha estado muy bien y Pedro, cuando ha salido, ha estado bien”.