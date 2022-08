Djuka desafía la muralla

Abelardo regaló ayer los oídos a su rival de esta tarde (17.30 horas, Movistar) en El Molinón. El elogio no es menor. Porque los rojiblancos reciben a un conjunto con menos músculo financiero, pero que lleva años con la flecha para arriba por la buena mano de Michu, su director deportivo. El Burgos llega a Gijón con 4 puntos, sin derrotas ni goles encajados, y siendo uno de los equipos que mejor compiten y defienden de toda Segunda. "Es un equipo muy reconocible, pero que lo hace todo fenomenal. Hace cosas que parecen sencillas pero que no lo son. Nos van a exigir estar a un gran nivel para ganarles. Manejan muchos registros. Es un buen equipo que lleva cuatro puntos y no ha encajado ningún gol", advirtió ayer Abelardo.

Los rojiblancos, que recuperan a Christian Rivera, pero siguen sin poder contar con Jony, tienen ante sí a un auténtico hueso. Julián Calero, que fue la mano derecha de Fernando Hierro en el Oviedo y en su fugaz paso por la selección española, se ha convertido en un preparador imaginativo, capaz de sacar rédito a sus equipos a través de un juego más efectivo que preciosista, que se forja a través de la solidez defensiva y de un estilo eminentemente físico y directo. Aunque Gerardo García sigue explorando el mercado a la caza de otro "9", se aferra el Sporting de Abelardo a la buena forma con la que llega su equipo, capaz de hacer daño al Andorra sin tener el balón (hoy podrían contar con más posesión) y al momento de Djuka, autor de dos goles ante el equipo de Piqué. El Pitu dará continuidad al equipo que goleó y dejó muy buena imagen en El Molinón. Las únicas dudas están en el acompañante de Gragera, con opciones para el retorno de Pedro Díaz, aunque el buen hacer de Gio Zarfino iguala las cosas. Y también con la incógnita en el costado izquierdo, donde el canterano Queipo, una de las grandes sorpresas de este inicio de campaña, parte con una ligerísima ventaja sobre Aitor García, goleador en su fugaz vuelta el pasado sábado y que parece recuperado de su última lesión. "Somos un equipo que vamos a tener el balón. El otro día era un partido especial ante un equipo especial que lo jugamos de una forma y nos salió bien. Creo que la gente ha mejorado mucho con respecto al equipo. La gente quiere ver un equipo que se deje la piel. Nadie mira la posesión. Miran que los jugadores lo den todo, que lleguemos rápido a la portería rival", añadió Abelardo. Los de Julián Calero promedian un 41% de posesión, un dato casi calcado al Sporting (40%), aunque en muchos tramos del estreno en Liga ante el Mirandés, los gijoneses ya demostraron que tienen recursos más que de sobra para contar con la pelota. El encuentro llega a las puertas del cierre de mercado y en un ambiente muy optimista en el entorno sportinguista. A la afición, hastiada por los últimos cursos, le ha bastado con dos encuentros, una goleada, y varios fichajes importantes para recomponerse. También, claro, con el buen arranque del proyecto. Los rojiblancos buscan vencer para sumar siete de nueve puntos, antes de visitar un paraje complicado como es Ponferrada. "No puedo quitar la ilusión de la gente, estoy encantado con que se ilusionen, eso es que transmitimos cosas. El paso de las jornadas dirá dónde está el equipo. Lo que hay es que rendir al 100% en cada partido, tenemos que ser un equipo sólido, humilde y explotar nuestros fuertes", insistió el técnico gijonés.