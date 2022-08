"Irarragorri es uno de los mejores dueños de clubes de México"

Mikel Arriola (México, Ciudad de México, 46 años) es el presidente de la Liga MX. Ayer visitó LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo ha ido el día?

–Ha sido maravilloso conocer una ciudad como Gijón; poderla caminar, ver la comunidad de la gente, la playa, la convivencia. Te das cuenta que es una ciudad cohesionada, sólida, que tiene una gran personalidad. Pensé mientras caminaba que México está presente de manera muy reciente con dos grupos muy reconocidos en el fútbol, y especialmente en Gijón con Orlegi. ¡Además pude comer una fabada asturiana maravillosa! Y hablar de fútbol con Alejandro. Es uno de nuestros mejores dueños en México. Me habló de por qué vino a Gijón y la solidez de su proyecto, y la sustancia que tiene el Sporting para el fútbol español y mundial. Había visto la afición del Sporting por televisión. ¡Pero es impresionante! Posee una grada maravillosa; llena de niños, de mujeres... El Molinón es uno de los iconos del fútbol español. Así se ve en México. Gijón es una marca y en México es muy reconocida.

–¿Cómo ve el proyecto de Orlegi?

–Si algo tiene el fútbol es volatilidad. La manera de poderla administrar es con modelos basados en inteligencia deportiva, económica, comercial y en ejecución. Ese es el modelo de Orlegi. Aquí tampoco se ha escapado la volatilidad. La pasada campaña fue problemática. Hoy (por ayer) acompañé a Alejandro desde la playa al estadio, y te das cuenta que esta afición es sensible a los incentivos positivos. Cuando los tiene, reacciona con lealtad. Probablemente en México hacer ese trayecto de 400 metros no es la mejor idea. Cuando haya malos resultados será dura. Pero el proyecto de Orlegi en México ha dado resultados. Hay correlación en el antes y después. Me tocó entrar en medio de la pandemia, en 2020, con Atlas. Y tenían problemas con la directiva. Lo que hace Orlegi es implantar su modelo. Lo mismo pasa en Santos, que tenían problemas financieros. Y hoy ha ganado títulos y tiene de las mejores instalaciones deportivas de México. Atlas tendrá ahora por primera vez instalaciones deportivas propias. Ante la volatilidad fútbol, los proyectos estables y basados en evidencias generan mejores resultados que la inercia futbolística.

–¿Tendrá impacto en México?

–La gran ventaja que tiene esta Liga es que hay una gran paridad en términos de ingresos. Si no me equívoco se vendieron 20.000 abonos... Habrá otra canasta de jugadores para tomar decisiones. México, con el paso que va a dar con Estados Unidos a partir de la siguiente temporada de jugar un mes completo con la MLS, va a generar que la gente en Europa vea fútbol mexicano. El hecho de tener dos equipos en España es un paso grande. Lo que íbamos hacer de manera esporádica en términos de mercado de jugadores, lo vamos a hacer permanentemente, como Jordan.

–Jordan aún no ha debutado.

–Somos la Liga 10 en valor en plantilla, la 6 en asistencia a los estadios, la 10 en fans con 188 millones de hinchas, pero somos poco exportadores. Precisamente somos compradores: compramos a Chile, Uruguay, Argentina... Apostaría a que si no estuviese Orlegi en Gijón, a Jordan lo habrían comprado más caro en México. Puedo decir de cinco equipos que hubieran dado más dinero por Jordan, y nunca hubiese salido. Estaba en un momento donde llegas a la sub-20; de 300 que empezaron en la sub-13, hay 3. Y esos normalmente se queda en México porque le pagan 3 a 1 a lo de Europa. Su caso se va a repetir sistemáticamente aquí y en Oviedo.

–¿Qué supone para México la presencia de Orlegi y Pachuca en Asturias?

–Es una señal de que los dueños de clubes mexicanos son empresarios que toman riesgos deportivos, pero denota algo que tiene esta Liga: certeza. Si hacen las cosas bien, hay posibilidad de subir a Primera. A eso apuestan nuestros empresarios.

–Hay rivalidad entre Orlegi y Pachuca.

–Claramente hay una rivalidad deportiva entre Orlegi y Pachuca, que viene de años donde se han jugado títulos y es conocido que hay mucho "pique". Vamos a sentir el derbi asturiano muy español. Seguramente haremos un trabajo de promoción del derbi en México.