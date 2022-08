Gio Zarfino, centrocampista del Sporting de Gijón, atendió en Mareo a los medios de comunicación en el marco de la visita que afronta este sábado el Sporting ante la Ponferradina. Estas fueron sus palabras

Apoyo

"El apoyo del público es espectacular. La sensación que te genera la gente con sus ganas y su aliento es increíble. Es un orgullo formar parte de este gran club y poder disfrutar dentro de la cancha. Uno a veces no lo valora pero cuando llega el fin de semana es muy bonito."

El Molinón

"Cuando jugamos contra el Mirandés parecía que estábamos de local. El apoyo de la gente se siente y te motiva. Solo podemos agradecer a la gente por su apoyo porque es muy bueno para nosotros."

¿Cómo se encuentran?

"Nos encontramos muy bien como equipo. Uno siempre quiere ganar, pero lo importante es que seguimos invictos. Hay que afrontar cada partido de la mejor manera."

Partido ante el Burgos

"Somos el Sporting, tenemos que buscar ganar siempre, tanto en casa como fuera. Contra rivales como el Burgos es difícil entrarle cuando defienden así, pero tuvimos ocasiones, nos faltó definir y algo más en el último tercio"

Césped

"Los compañeros dicen que el césped de El Molinón estaba mejor que ahora. No es un impedimento para jugar al fútbol. Es verdad que en la zona central bota un poco más, pero no hay que buscar excusas ni mucho menos. El campo está igual para los dos equipos. Lo van a mejorar, por eso no estamos entrenando ahí, ya se notó una mejora la última semana y seguro que lo arreglarán pronto."

Decisiones del árbitro

"Dentro del campo vas con las pulsaciones a mil y muchas veces exigimos de más a los árbitros. Te tienes que olvidar de los árbitros y centrarte en lo tuyo. Por momentos estuvimos muy calientes por cosas del partido. Conocemos la categoría y también a los árbitros y lo tenemos que llevar como algo natural."

Fichaje

"Hemos recibido a Bamba de la mejor manera, esperemos que se acople lo mejor posible al grupo y haremos todo lo posible para que así sea."