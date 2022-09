Campuzano ocupa el cierre de mercado y Nacho apunta a seguir

La operación salida mantendrá en la jornada de hoy registrando actividad. Si no hay una oferta de última hora, Nacho Méndez seguirá en el Sporting, mientras que la situación de Víctor Campuzano está más abierta siendo el único activo del club rojiblanco con serias opciones a salir antes de la medianoche de hoy, momento en el que se termina esta ventana. El delantero catalán tiene dos propuestas para salir cedido al extranjero. De momento, todo es posible. Campuzano ha participado en los dos últimos encuentros, aunque el fichaje de Uros Milovanovic le deja como cuarta opción, en un segundo plano, algo que podría llevarle a replantearse su situación a lo largo de hoy. Más clubes podrían aparecer en estas horas. Pero las propuestas extranjeras no eran, de momento, a falta de nuevos contactos, que podrían retomarse hoy, atractivas en lo económico para la entidad. Campuzano además prefiere jugar en España.

El centrocampista nacido en Luanco tiene prácticamente todas las opciones de seguir en Mareo. En las últimas fechas no se han registrado apenas movimientos de clubes que resulten interesantes para las ambiciones del centrocampista. Hace unas semanas el Burgos hizo una consulta a través de Michu a sus agentes, pero no fue a más en esos contactos. Aunque en las últimas horas el mercado siempre coge otra velocidad, no se esperan nuevos cambios y Nacho seguirá formando parte de la plantilla rojiblanca con el objetivo de ganarse un hueco y tener minutos para Abelardo. En Anduva ya disputó cerca de media hora.