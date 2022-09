Mariño cree que "la competencia ha subido" en la plantilla del Sporting

“El mercado está siendo muy extraño estos últimos años. Nunca se sabe lo que puede pasar”. A horas de finalizar el mercado, Diego Mariño, uno de los capitanes del Sporting de Gijón, resumió así cómo el vestuario ha vivido un verano de muchos cambios en el conjunto rojiblanco. “Cada poco tiempo hay rumores. Yo este año he estado tranquilo”, aseguró el meta vigués sobre una posible salida. Ha vuelto a la titularidad después de que la pasada campaña Cuéllar fuera el elegido para la última parte del campeonato. “Traté de ponérselo difícil al entrenador y mostrarle que estaba preparado y que podía elegirme. Por suerte me ha elegido”, señaló.

“Soy muy feliz aquí. Estoy muy a gusto. Estaría aquí de por vida si fuese por mí. Mi mentalidad sigue siendo la misma. Mi ilusión es poder conseguir algo grande con el Sporting”, resumió Diego Mariño de cara a una temporada, la presente, en la que la llegada del Grupo Orlegi ha renovado la energía en todos los estamentos del club. “Quiero, hoy por hoy, hacer cosas bonitas por y para este club. Es lo que ocupa mi cabeza”, recalcó antes de que se le preguntara por su futuro más allá de junio. Ha entrado en su último año de contrato.

“No es momento de hablar de eso (renovación). Hay temas mucho más importantes para el club que preocuparse de mí. Ojalá pueda renovar, es lo que más ilusión me haría, pero ni para el club ni para mí eso es ahora una preocupación. Ya se verá lo que pasará. Ojalá siga muchos años más”, argumentó el gallego. Lo cierto es que verse de nuevo de titular ha ayudado a que su pensamiento siga siendo el de continuar en Gijón. “Esta temporada estaba con la idea de que todos partíamos de cero. La temporada pasada fue horrible, muy rara para todos. Al final se vio que no era cosa de Pichu o Diego, era cosa del equipo. Tenía ilusión por jugar esta temporada, Pichu seguro que también. Tengo que seguir con lo mismo, demostrar que el entrenador puede confiar en mí”, subrayó.

En cuanto al equipo, Mariño incidió en la sensación de que ha aumentado el nivel. “La competencia ha subido mucho esta temporada. El nivel en los entrenamientos ha subido. Eso hace que todo el mundo tenga más ganas de demostrar. Todo el mundo que ha venido lo ha hecho con mucha hambre y eso hace que los que llevamos más tiempo nos contagiemos un poco. Tenemos una buena plantilla”, sentenció. En cuanto al juego, también ve a los rojiblancos con un camino muy marcado. “Se ve una identidad clara, una manera de jugar clara. Todo el mundo la hemos interiorizado. Se están viendo cosas muy positivas en los primeros partidos. Tenemos que mejorar un poquito más la efectividad. Es muy difícil generar tantas ocasiones y no conseguir goles. Me ilusiona ver que la idea que tenemos conseguimos trasladarla al campo. Nos viene muy bien este estilo por los jugadores que tenemos”, apuntó.

Por último, el portero del Sporting mostró su punto de vista sobre cómo manejarse antes las críticas que le han acompañado en algún momento durante su etapa en el Sporting. “Las críticas están ahí. Hay gente que opina con o sin razón. Acepto todas, pero las que realmente valoro son las de la gente del entorno del fútbol, gente que está con nosotros. Son las que me refuerzan y en las que me apoyo para mejorar. Tampoco puedo gustarle a todo el mundo. No puedo perder el tiempo en pensar lo que opina la gente”, concluyó.