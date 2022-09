Abelardo pone nota al mercado del Sporting: "Sobresaliente, estoy muy contento"

"Sobresaliente". Así califica Abelardo cómo se ha movido el Sporting de Gijón en el mercado veraniego, cerrado en la medianoche de ayer. Los rojiblancos han registrado once incorporaciones, siendo Bamba y Milovanovic los dos últimos en llegar.

Bamba y Milovanovic. "Habíamos hablado de lo que necesitábamos, el club ha traído a esos dos jugadores. Contento. Le pondría un sobresaliente en cuanto a que las necesidades que teníamos, se han cubierto. Son dos jugadores de futuro, esperamos que se acoplen rápido".

Temor a salidas inesperadas. "Siempre hay rumores, pero en principio no. En este tipo de situaciones suele haber muchos rumores, pero real, que me comentase el club, no había nada. Estaba tranquilo".

Nacho y Campuzano. "Les comenté a ellos, a principio de temporada, que lo iban a tener difícil. Les comenté que iban a tenerlo complicado, pero si se lo ganan serán dos jugadores más. Han tenido ya minutos".

Gestión de refuerzos. "Como se tiene que trabajar dentro de la secretaría técnica, se valora junto a mi forma de jugar y mi forma de ver al fútbol. Los hemos visto todos (los refuerzos). La secretaría técnica más. Los ha visto incluso en directo. Hubo un seguimiento importante. Son dos jugadores jóvenes (Bamba y Milovanovic), de futuro y ojalá sea una muy buena inversión".

Jordan Carrillo. "De momento no veo que pueda participar. Es un chico que está haciendo todo lo posible para demostrar que puedo entrar en el equipo. No es una cuestión de que le pase nada. No le veo que pueda participar todavía".

Plantilla. "Estamos bien en cuanto a número. Tenemos todas las posiciones cubiertas con dos jugadores, llámese del primer equipo o del filial. Puede ser la de Cote, Diego Sánchez, o la del extremo con Queipo o la de Jordi Pola como central".

Christian Rivera. "Es un pivote que puede jugar perfectamente. Hizo una muy buena pretemporada pero no ha tenido continuidad por esos problemas en el pie. En mi mente estaba que jugara de inicio ante el Mirandés. Es un pivote más. Es un puesto que lo tenemos muy bien cubierto. No me preocupa esa posición. Espero que sea un jugador importante a lo largo del año".

Cedidos y en propiedad. "Busco que me den rendimiento. No miro si es cedido o si es fichado. No me causa ninguna preocupación o problema el pensar que un jugador es cedido o fichado. Miro el rendimeinto en los entrenamientos".

Pedro Díaz. "Pedro es uno más. El primer partido es titular, le cambié a él como podía haber cambiado a siete u ocho tras el primer tiempo. Mañana puede jugar perfectamente. No jugamos 4-4-2, es más un 4-2-3-1. Siempre se me ha asociado a ese esquema pero creo que un 70% de mi carrera lo he hecho al 4-2-3-1. Tengo donde elegir y establecer un debate con Pedro cuando ha participado otro compañero y los resultados han sido buenos es una falta de respeto a Zarfino".

La Ponfe. "Le gusta tener el balón y meter muchos jugadores por dentro, mete sus laterales muy ofensivos, muy abiertos. Tenemos que estar muy atentos e intensos sin balón, y con balón tenemos que ser un equipo alegre. Nos podemos encontrar espacios. Es un equipo netamente ofensivo y que en casa lo podemos ser peligrosos. Es de los equipos que más me está gustando, por no decir el que más. Les gusta mucho tener el balón y arriesgar mucho en la salida, pero lo hace muy bien. Intercambian mucho las posiciones. Naranjo y Ojeda participan por dentro y los delanteros caen a banda. Buscan espacios, lo hemos visto y analizado. Y lo intentaremos subsanar y corregir. Somos un equipo que podemos encontrar también espacio en la defensa de ellos".

Jugadores del filial. "Son jugadores que saben que puedo contar con ellos, me gusta la cantera y el que se lo merezca subirá".

Bamba. "Es un central agresivo, con balón tiene buena calidad técnica y es rápido. Parece por su fortaleza lento, pero cuando coge carrera es rápido. El año pasado jugó mucho de lateral derecho. Es agresivo en la anticipación y dará competencia".

Debut de los nuevos. "Hablaré con Gerardo por el tema del papeleo. Posiblemente puedan entrar o casi seguro entren en la convocatoria".

Djuka y Milovanovic. "Juntos, por supuesto. Seguramente contra el Burgos nos hubiera venido bien Milo por meter muchos centros y dominar. No cambiará el estilo. Todos los jugadores se tienen que amoldar al estilo, pero no es lo mismo jugar contra el Andorra que con el Burgos. Que seamos un equipo vertical y con jugadores de diferentes características.

Mareona. "Tenemos la mejor afición. No hace falta decirlo. Lo que estamos viviendo es increíble. Es muy bonito. Ver esa gente que arropa y está con el equipo. El equipo está muy emocionado. Intentaremos a ver si la puede corre