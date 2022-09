El Sporting se queda como estaba: 21 fichas profesionales y un cierre de mercado tranquilo

Sin sustos. El último día del mercado de fichajes para el Sporting se resolvió sin demasiado ajetreo, más allá de la incertidumbre propia de las últimas horas. La entidad rojiblanca confirmó un único movimiento y fue en forma de incorporación: el anuncio oficial del fichaje del delantero Uros Milovanovic como nuevo jugador rojiblanco hasta 2025, tras pagar cerca de 300.000 euros al Radnik Surdulica, de la SuperLiga Serbia, en una operación desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. No se registraron salidas. Víctor Campuzano y Nacho Méndez, descartados al inicio del verano, siguen. Al menos hasta enero. Como Christian Rivera, a quien se le abrió la puerta en los últimos días por su escaso protagonismo. Abelardo se queda con 21 fichas profesionales. El filial contó con refuerzo de última hora, Damián Cáceres, aunque estará integrado en la dinámica del primer equipo.

El temido efecto dominó del último día no alcanzó Mareo. El Getafe no tuvo ninguna oferta formal por Nemanja Maksimovic. Y José Gragera, que estaba en el radar de los azulones –si terminaba por salir el mediocentro serbio–, continuará siendo uno de los nombres importantes del proyecto. El fichaje de Milovanovic estaba resuelto desde hace ya un par de días tras lograr el visto bueno del presidente del club serbio, conocido por ser un duro negociador, faltando únicamente trámites burocráticos, como la firma, que se zanjaron todos ayer al mediodía. Fredi fue quien recomendó la contratación de este potente delantero (1. 90 metros) al agradarle sus condiciones durante un seguimiento en directo que se hizo a Nemanja Micevic. Gerardo García, director de gestión deportiva del Sporting, inició las negociaciones con Dominic Vieira, de la agencia ROOF. La secretaría técnica del club rojiblanco recopiló más informes estas semanas y visionó distintos encuentros. Uros no necesiatará de un proceso de adaptación importante. Su español es fluido de su etapa en las canteras del Valencia y Levante. Tuvo ayer un primer día realmente agotador. A Gijón llegó de madrugada tras muchas horas por carretera. El jugador se presentó como «Milo» en el vídeo que mostró el club. «Hola sportinguistas, yo soy ‘Milo’, nos vemos pronto en El Molinón y vamos a ganar», dijo.

A las 10 de la mañana ya estaba en la Escuela de Fútbol de Mareo acompañado de sus representantes para pasar la primera ronda de controles médicos, rematando avanzada la tarde la jornada con la firma de los documentos. Uros busca estos días residencia en Gijón. El club lo inscribió en La Liga a las ocho de la tarde. Hoy se entrenará con sus compañeros y apunta a estar dentro de la convocatoria para el encuentro ante la Ponferradina en El Toralín. Las únicas gestiones abiertas (de forma activa) por la dirección deportiva rojiblanca fueron para encontrarle un destino a Víctor Campuzano, quien no se entrenó ayer al estar dolorido por sufrir en el entrenamiento del miércoles un fuerte pisotón en un lance fortuito por parte de un central. El delantero, a pesar de la llegada de Uros Milovanovic, se queda en la entidad rojiblanca. Pero su escenario es realmente complicado. Hoy, con permiso de Jordan Carrillo, al que los técnicos valoran como segundo punta, es la cuarta opción para Abelardo Fernández en la delantera. Ayer, en cualquier caso, apenas hubo movimientos irrelevantes para abordar su salida. Eso sí, la incertidumbre estuvo presente hasta última hora de la tarde, cuando las opciones que prestaba el mercado estaban caídas, sin que el Sporting recibiese nuevas comunicaciones. Sí estuvo sobre la mesa la opción del Rijeka croata, interesado desde hace unos días en hacerse con el futbolista. Aunque esa propuesta, en forma de cesión, no cumplió n con las expectativas económicas de la entidad rojiblanca, que, a pesar de ver con buenos ojos una salida, apenas ahorraba masa salarial. Ni convencía plenamente al jugador, que aguardó el cierre del mercado en un segundo plano, delegando su futuro en el Sporting, quien se abrió a otras vías durante las últimas fechas e intento una solución en las últimas horas. De hecho, la prioridad del delantero barcelonés era continuar en el mercado nacional, con alguno de los clubs de Segunda que buscaban ariete en el final de mercado interesado, pero de forma superficial. En invierno su situación, como la de otros compañeros, se volverá a replantear. Menos movida fue la última jornada para Nacho Méndez, sin que aparecieran opciones realmente interesantes para todas las partes. Su continuidad tampoco incomoda a los técnicos; y el jugador, que busca continuidad, solo valoraba salir a un proyecto que fuera realmente atractivo e importante. Esa oportunidad nunca llegó. El mercado extranjero tampoco fue una vía manejada. Hace unas semanas Michu, director deportivo del Burgos, sí sondeó su situación, como informó LA NUEVA ESPAÑA, en unas comunicaciones mantenidas con los agentes del centrocampista. En cualquier caso, no hubo más contactos, ni se llegó a plantear una oferta formal. Fue más una consulta, que no pasó a mayores. Ayer su situación estaba casi archivada. De hecho, participó con absoluta normalidad en el entrenamiento que realizó el equipo en Mareo. De momento, seguirá luchando por más minutos. Y, como sucede a Campuzano, tampoco se descarta que se vuelve a estudiar la opción de una salida en el mercado invernal. Dependerá de su rol. En una situación compleja se queda Christian Rivera. Aunque no se le incluyó inicialmente entre los descartes, los técnicos y la dirección deportiva se abrieron en estos últimos días a facilitar una salida. También veía con buenos ojos probar fortuna fuera el centrocampista, que buscaba un mayor protagonismo. Las gestiones, tardías, no encontraron destinos, más allá de un interés de un club extranjero. Rivera no se ejercitó ayer por una metatarsalgia.