Fran Villalba: "Cuando llegó la oferta del Málaga, ni me lo pensé"

Ya ha debutado con el Málaga, pero el club andaluz realizó ayer el acto de presentación de Fran Villalba como nuevo futbolista de Martiricos. El valenciano ha llegado cedido por el Sporting, donde salió por la puerta de atrás después de que, entre otras cosas, Abelardo desvelara que le había comunicado que "no quiere estar en el Sporting". Villalba aseguró que tenía "claro" que quería jugar este año en el Málaga. "Cuando llegó la oferta, ni me lo pensé", subrayó.

"El año pasado hice un buen año a nivel personal en la primera vuelta. Venir a este gran club es una bonita responsabilidad. He venido para eso, a intentar mejorar lo que hice el año pasado y ayudar al equipo para lograr que este año sea exitoso", explicó Fran Villalba al inicio de su presentación, compartida con otros dos refuerzos del cuadro andaluz: el extremo Pablo Hervías y el centrocampista Alfred N’Diaye. Fue preguntado por el estado de su pie, el mismo que le mantuvo un mes sin entrenarse con el grupo en Mareo. "Del pie me encuentro bien. Físicamente sí que me queda un poquito para ponerme al nivel de mis compañeros. No he podido hacer la pretemporada entera", comentó antes de abordar cómo desarrolló la operación de su llegada a La Rosaleda, que incluye cláusula para que no pueda enfrentarse esta campaña al Sporting. "Quise venir aquí, y aquí estoy. Fue rápido y sencillo. Hablé con Manolo (Gaspar, director deportivo del Málaga) y le dije que quería venir. Hablé también con el entrenador y quiere que sea el jugador que fui el año pasado en la primera vuelta, que sea atrevido, encare, dé asistencias y meta goles", detalló. Por último, se le preguntó por el ascenso. "El proyecto es para aspirar a cosas grandes en Segunda", sentenció.