Abelardo sigue el debut del juvenil

tetur fermentum. Suspendisse et ligula diam, sit amet tincidunt velit.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus sit amet neque arcu, et fringilla leo. Curabitur interdum fermentum dui a pellentesque. Curabitur placerat, purus sed molestie aliquam, libero justo commodo lorem, quis dapibus tellus sapien et sem. Aenean ipsum velit, euismod at mattis eu, consequat sed sapien. Nam blandit, dolor sed tincidunt facilisis, enim nunc aliquam lorem, hendrerit tempor dui felis sed ante. Ut nec quam eu nunc eleifend hendrerit vel sit amet lorem. Proin tempor ligula quis velit malesuada in dignissim magna rhoncus. Suspendisse placerat massa sit amet diam tempus sit amet tempor lacus elementum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sed dui mauris, sit amet volutpat magna. Vestibulum id leo lorem, id tincidunt elit. Aenean eget nibh sed Phasellus cursus facilisis lorem id In ac odio a nunc laoreet lacinia sed vel nisi.

Nullam et purus quis tortor posuere condimentum a lacinia lorem. Ut id metus diam. Duis orci orci, suscipit sollicitudin auctor non, tincidunt sed turpis. Suspendisse et odio diam. Nulla magna mauris, iaculis imperdiet eleifend ac, accumsan quis sem. Maecenas sodales iaculis felis, euismod condimentum est varius quis. Nullam lobortis felis quis nisi viverra vel egestas lacus faucibus. Vestibulum pharetra, quam sit amet eleifend condimentum, mauris orci rutrum ante, tempor posuere metus sem Nullam lobortis felis quis nisi viverra vel egestas lacus faucibus. Vestibulum pharetra, quam sit amet eleifend condimentum, mauris orci rutrum ante, tempor posuere metus sem nec ante. Nam et velit eu ligula faucibus ultricies eu eleifend dui. Fusce dolor nibh, pharetra in consequat sit amet, sodales nec li

El juvenil A del Sporting abrió ayer en Mareo la temporada en División de Honor con Abelardo entre los espectadores. El Pitu siguió de cerca la derrota de los rojiblancos ante el Celta (1-3), mismo rival y categoría que provocó la pasada campaña un duro correctivo,11-0. En aquella ocasión fue en Vigo. El entrenador gijonés siguió parte del encuentro con el exrojiblanco Iñaki Eraña. Aguantó el conjunto de Isma Piñera hasta el filo del descanso. A cuatro minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, Tato adelantó a los celestes. La reanudación se convirtió en un frenazo a para el conjunto rojiblanco, al ser expulsado Aarón, en el minuto 52. Álvaro y Santos ampliaron la ventaja de los visitantes y Montes, de penalti, a diez minutos de final, acortó diferencias para los gijoneses. La semana que viene, los de Isma visitarán al Racing.