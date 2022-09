"La Bamba" del Sporting se baila en la Cuenca: del "yo no soy delantero", al "si te chocas, pal hospital"

Uno de los momentos de la visita del Sporting a Ponferrada tuvo a Axel Bamba como protagonista. El central francés, una de las últimas incorporaciones, se ha ganado el cariño de la afición sin tan siquiera debutar. Ha sido gracias a una versión de la popular canción de Ritchie Valens: "La Bamba". Integrantes de la peña sportinguista Langreo idearon una letra en una terraza de la capital del Bierzo, compartieron un vídeo en redes cantándola y al poco tiempo contaba ya con centenares de visualizaciones. "Bamba acabó bajando del autocar del equipo para cantar con nosotros", afirman.

"Javier Belloso, de la peña Langreo, hizo la canción mientras tomábamos algo. La compartió en redes. Fue pegadiza y cuando llegamos a El Toralín para ver el partido nos encontramos a gente que no conocíamos, ¡y que también estaba cantándola!", cuenta José María Meré, uno de los aficionados rojiblancos que vivió el nacimiento del "hit" sportinguista en Ponferrada. La letra juega con guasa con el nombre del futbolista y su poderoso físico.

Yo no soy delantero

Yo no soy delantero, yo soy central, yo soy central, yo soy central

Axel Bamba, Axel Bamba.

Y si te chocas con Bamba

Y si te chocas con Bamba, pal hospital, pal hospital, pal hospital.

Axel Bamba, Axel Bamba pic.twitter.com/Zk9KiA3l21 — Javier Belloso (@Javi_Belloso) 3 de septiembre de 2022

No era la primera vez que de este grupo de amigos surge una versión con un futbolista del Sporting como protagonista. Lo cuenta el presidente de la peña Langreo, Alfredo González. "La de Bergantiños fue también muy conocida, e incluso más ingeniosa. Era con el estribillo de ‘Despacito’", recuerda de un tema entonado por primera vez en un bar de Valladolid con motivo de la visita rojiblanca a Pucela. Entre sus estrofas, "Ber-gan-tiños; quiero ascender contigo Bergantiños; robando balones, rompiendo tobillos; antes no valíes y ahora yes Mazinho".

Ahora, "La Bamba" rojiblanca no se quedó en una canción que amenizó la espera para ver al Sporting en El Toralín. Fue también protagonista dentro del campo y, mucho más, al finalizar el partido. "Fuimos hasta el autocar del equipo, para intentar conseguir algún autógrafo y foto. Bamba ya se había subido al bus. Salió Aitor García del vestuario y le comentamos que si podía pedirle que bajara", detalla Meré. El resto puede verse en el perfil personal de Axel Bamba en Instagram. El futbolista compartió un vídeo en el que aparece con todos ellos bailando la particular versión del tema. No jugó, pero volvió a Gijón con tres puntos y una sonrisa de oreja a oreja.

Es la afición del Sporting prolífica en esto de encajar temas conocidos con nombres de jugadores. La peña La 1905 también le ha ideado un tema a Zarfino con el estribillo del "Gimme, Gimme". Otra tiene a Izquierdoz de protagonista con la base de una canción tan futbolera como la de "La mano de Dios", dedicada a otro ex de Boca, el gran Maradona. En todo caso, en el número uno en la lista de éxitos sportinguista está "La Bamba" de la Cuenca.