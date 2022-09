David Guerra, presidente del Sporting: "¿Ascenso? Tenemos que tener los pies en el suelo"

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, valoró este martes en El Molinón el cierre del mercado y el prometedor inicio de Liga del conjunto rojiblanco. El dirigente del equipo gijonés mostró su satisfacción por la ilusión generada en torno al equipo, pero lanzó un mensaje de calma de cara a que en el primer año del Grupo Orlegi en Gijón pueda traducirse en el regreso del club a la máxima categoría del fútbol español.

Balance del mercado. “Hemos seguido lo que prometimos. El máximo trabajo, maximizar el esfuerzo de todas las partes. Valoro muy positivamente el esfuerzo de Gerardo (García, director del área deportiva) y de toda la parte deportiva. Ha sido el mejor reflejo que el Pitu esté contento y veamos un equipo competitivo y veamos la adaptación. Tenemos el ejemplo de Milo, participando decisivamente en la victoria (en Ponferrada), y Axel, ganándose el corazón de la afición. Trabajaremos hasta el último minuto para darle al Pitu los mejores recursos”.

Ascenso. “Los objetivos no han cambiado: tener un equipo competitivo. Todos sabemos lo larga que es esta competición. Me gustaría lanzar un mensaje de tener los pies en el suelo. Tenemos la ola positiva, pero esto es muy largo y tenemos que ser competitivos. Estamos aquí para construir a medio y largo plazo. No sabemos cuándo se conseguirá. Lo que está claro es que estamos trabajando para que esto suceda. Con este proceso, jugadores y competitividad, estamos convencido de que lo vamos a lograr. Nos encanta que la gente esté ilusionada, disfrute y haga de El Molinón un fortín, pero esto es muy largo. Estamos aquí para asegurar a los sportinguistas que su club esté donde merece”.

Tope salarial. “El mercado es cambiante. El mercado invernal llegará y pueden suceder salidas, ver alguna oportunidad… Hemos intentado maximizar recursos y no dejar un gran límite (para fichar en enero). Siempre intentamos maximizar recursos. No sólo depende de qué podamos hacer en el mercado, también de generar ingresos. Hay múltiples circunstancias y es el momento de reflexionar y dejar que el equipo compita y se una. Es aventurado conjeturar. No creo que sea cuestión de hacer público ahora el tope salarial”.

Centro de alto rendimiento. “La base del futuro, la raíz, está en Mareo. Por eso nos hemos comprometido en el desarrollo de Mareo como un centro de alto rendimiento, desde la base. Hay un criterio de excelencia, de esfuerzo, y esto no es sencillo. La competitividad es real y tenemos ejemplos dentro de nuestra plantilla. Queremos que los chicos de Mareo se sientan motivados. Tenemos una apuesta decidida por el desarrollo del talento en Mareo. El porcentaje de cada temporada (de número de canteranos en el primer equipo) son circunstancias, pero la apuesta sigue siendo la misma, Mareo”.