Milo y Bamba, impactados con la Mareona: "Tenemos una de las mejores aficiones del mundo"

El Sporting realizó este martes, en El Molinón, la presentación de Axel Bamba y Uros Milovanovic, los dos últimos fichajes del equipo en el mercado veraniego. Ambos se mostraron ilusionados ante este nueva etapa y coincidieron en destacar el impacto de la afición del Sporting. Lo pudieron comprobar en Ponferrada, donde más de mil rojiblancos de desplazaron a apoyar al equipo. "Tenemos una de las mejores aficiones del mundo", afirman.

Axel Bamba:

La versión de “La Bamba”. “Me llamó mucho la atención ese cariño de todos los aficionados en un desplazamiento: Vengo de un equipo que normalmente no demuestran ese cariño de esa manera, me ha tocado mucho que haya sido de esa forma aquí”.

El fichaje. “Cuando me enteré que el Sporting quería ficharme. Estaba en casa de mi hermana y lo tomé en broma, nos lo tomamos a risa. Cuando vi que era verdad, salté de alegría, hasta casi se me cae mi sobrino de mis brazos. Para mí era algo increíble. Me hablaron del club mis padres”.

El jugador. “Como persona, me definiría como bromista y reírme. Cercano con la gente. En lo que es lo deportivo, me gustaría llegar al más alto nivel, porque este club además se lo merece”.

Abelardo. “Halagado de que Abelardo sea mi entrenador. Ha jugado a un nivel muy alto. Con él voy a aprender mucho más”.

Familia. “Mi padre jugaba al fútbol, en equipos de Suiza y Turquía. En cuanto vio el logo, supo que era el Sporting. Mi madre lo conocía por las redes sociales y se informó para tener más conocimientos”.

Adaptación. “Es la primera vez que dejo París. Me siento muy arropado por el entrenador, el presidente, los jugadores. Me hacen sentirme muy a gusto”.

Adaptación. “Es la primera vez que dejo París. Me siento muy arropado por el entrenador, el presidente, los jugadores. Me hacen sentirme muy a gusto”.

Delantero. "Cuando era muy pequeño era delantero, era muy técnico".

Milo:

Fichaje. Quiero dar las gracias al presidente, director y entrenador por ayudarme a venir a este gran club. Cuando escucho por primera vez que el Sporting me quiere aquí, inmediatamente acepto. Sé que es un gran club, con gran historia. Tiene una de las mejores aficiones del mudno.

Djuka. “Todos sabemos que es un gran jugador, y es una gran persona también. Hablo todos los días con él. Me ayuda mucho. Hace tres años, cuando jugué en el Levante, también me ha ayudado hablar español y conocer este fútbol”.

Juego. “Puedo jugar con dos delantero o en solitario. No hay problema”.

El gol. “Voy a dar el todo este equipo y este club. No sé qué cifra, pero puedo ayudar mucho al equipo con mis goles. Es más importante ganar, que mis goles”.

Ascenso. “Este equipo tiene calidad para Primera División. Podemos jugar en la máxima categoría”.

Djuka, baja ante el Ibiza. “Siempre voy a los entrenamientos para hacer todo lo posible para jugar. Si el entrenador piensa que puede jugar, bueno. Respetaré su decisión y lo daré todo”.

Cualidades. “Mi máxima cualidad es estar en el área. Doy presión al equipo para robar balón”.

Mareona. “Sé que los aficionados son de los mejores del mundo. Cuando vi cómo los fans van al partido con su corazón, eso para los jugadores significa mucho. Es más fácil ganar con estos aficionados”.

Referencias. “Voy a dar todo para rendir como Lekic, Djuka, Scepovic… me gustan”.

Ídolos. “Drogba e Ibrahimovic. ¿Derbi? He visto en youtube un vídeo, vaya locura”.