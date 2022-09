Mariño se agiganta

Diego Mariño atraviesa uno de sus momentos más dulces en los últimos meses. El portero ha encajado 3 goles en los primeros 4 encuentros de Liga, siendo clave en el notable comienzo del proyecto del club gijonés, situado hoy en cuarta posición. Su buen momento de forma fue muy evidente en el triunfo conseguido el pasado sábado en El Toralín. Porque evitó con dos grandes paradas lo que podría haber sido otro resultado: salvó primero el 1-0 y después, con el marcador 1-2, frustró el empate de los locales tras sacar una gran mano a Derik Lacerda. Los elogios vuelven a llover sobre el futbolista. "Lo conocí en 2012 y no me sorprende este nivel. Tuvo algún error en el pasado, pero siempre ha estado a un nivel muy alto en el Sporting en estos años", confiesa César Sánchez, excompañero en el Villarreal.

Al portero le ha tocado vivir todo tipo de situaciones desde que fue fichado en 2016. Ahora, con 206 encuentros oficiales –a 12 de su técnico, Pitu Abelardo–, afronta unos meses muy relevantes porque acaba contrato el próximo 30 de junio, sin que se hayan iniciado los contactos para su renovación. Aunque el final de la pasada campaña resultó duro, relevado por Pichu Cuéllar, otro gran referente de esta parcela en la última década, el Grupo Orlegi nunca pensó en la posibilidad de darle salida en el pasado mercado. En los últimos días, de hecho, un club de Primera se interesó en su situación e hizo una consulta. El Sporting, como sucedió con otros de sus activos más importantes, no se planteó en ningún caso esta opción al entender que la portería está muy bien cubierta con Mariño y Cuéllar, motivo por el que se buscó otra salida para Christian Joel, cedido al Celta B.

Los técnicos también se mostraron convencidos del nivel que hay bajo los palos. El buen rendimiento del capitán va en consonancia con el de la renovada línea defensiva, donde solo se mantiene Guille Rosas (22 años) y han llegado jugadores con una amplia experiencia (Cote, 33; Cali, 33, e Insua, que hará mañana 29 y suma 200 partidos en e fútbol profesional).

Abelardo se ha esforzado en recuperar la solidez atrás y en que su Sporting sea fiable y ordenado. Los datos demuestran la mejoría de la retaguardia y también de su último defensa, el portero. Porque ha recibido 10 remates a portería (siendo el 4º equipo al que menos situaciones le generan), por lo que su acierto (7 paradas de 10, 70% de efectividad, según datos de La Liga) es casi más complicado por la dificultad añadida que tienen los porteros de mantener esa concentración durante más de noventa minutos cuando no están siendo puestos a prueba.

"No es fácil mantener la concentración cuando te llegan poco. Lo importante no es el número de paradas, sino la calidad de las mismas", insiste César. El buen hacer del capitán no solo se muestra en sus paradas, sino que también se evidencia en sus participaciones con el pie: Mariño suma 25 pases por partido (promedia un 73% de acierto) y está siendo importante también a la hora de iniciar el juego en largo (es el 5º portero de la Liga con más éxito en este aspecto, con un 55%) y ya dio una asistencia a Djuka en el encuentro ante en el Andorra.