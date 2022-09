"Con 13 años me metí a minero; sacaba oro para poder comprarme ropa"

Juan Otero (Sipí, Colombia, 27 años) toma asiento en una de las butacas de las vaciadas gradas del campo número 1. Ha terminado una sesión de entrenamiento exigente. En su conversación con LA NUEVA ESPAÑA se descubre una persona de orígenes humildes, con una enorme historia de superación detrás. Se emociona al hablar de Sipí, de los esfuerzos de su padre, minero; y de los suyos luchando por su sueño: el fútbol. "Mi familia es mi motor . Le prometí a mi padre que si me iba bien en el fútbol les ayudaría a todos. Y eso es lo que estoy haciendo".

–¿Cómo es Sipí?

–Pequeña. Tiene unas 3.000 personas. Allí la cosa está complicada… La gente vive de la minería. Y si eso no funciona…

–¿Creció allí?

–Sí, aunque salí con 12 años para probar con el fútbol. Me fui a Bogotá. Al Bogotá Fútbol Club. Pero no tardé en regresar a casa, y dije que me iba a poner a estudiar.

–¿Por qué volvió?

–No me aguantaba… Me hacía falta mi familia.

–¿A qué se dedicaban?

–Mi papá trabajaba en la minería. Mi mamá cuidaba a los niños en casa.

–¿Cuantos sois?

–Cuatro hermanos y ellos dos: seis.

–¿Y usted es?

–El mayor de los cuatro.

–¿Cómo era el trabajo de su padre como minero?

–Él trabajaba a quince minutos del pueblo, en la selva. Se iba todos los días a buscar oro en lancha o caminando.

–¿Llevaba las máquinas?

–No. A veces "barequeaba".

–¿Y cuando no había oro?

–Era muy responsable con nosotros. Guardaba dinero para que no faltara cuando las cosas se ponían complicadas. (Otero se para unos segundos, sigue). Recuerdo un día de pequeño. Le dije: “La minería no va a ser para toda la vida, papá: apoyadme en el fútbol”. De estar todo el tiempo agachado en la minería dolía la espalda, aparecían enfermedades… Mi familia es mi motor en la vida. Le prometí a mi padre que si me iba bien en el fútbol les ayudaría a todos. Y eso es lo que estoy haciendo. Mi papá dice que ahora soy yo el hombre de la casa.

–¿Cómo ayuda?

–Les hice otra casa en otro pueblo más tranquilo. Ahora tienen un futuro mejor.

–¿También fue minero?

–Sí. Yo me metí a minero con 13 o 14 años. Y así tenía dinero para mis cosas. Sacaba oro para poder comprar ropa o ir de viaje. No quería pedir a mis padres.

–¿Cómo eran los turnos?

–Me iba a las 7 de la mañana y regresaba a la casa a las 4 de la tarde. A veces iba al colegio, y salía a las 12 o 1, y ahí me iba a "barequear" toda la tarde hasta las 7. Y el fin de semana, todo el día desde las 7 de la mañana.

–Suena muy cansado.

–Pero era lo que había. Lo que tocaba.

–¿Cómo fue su infancia?

–Muy buena. En los pueblos hay muchas cosas que hacer. Me gustaba ir a pescar con mis amigos o jugar a fútbol. Mi papá me llevaba a la selva. Aunque no tuviéramos recursos, estaba con ellos y era feliz.

–¿Cómo vuelve al fútbol?

–Con 15 fui a Medellín. Por falta de recursos tenía que volver a casa. El "profe" me dijo que un representante estaba viendo jugadores en Pereira. Ahí fuimos. El representante nos cogió a los dos. Después fui a Santa Fe. Luego volví y estuve 3 años en Pereira jugando y sin ver a mi familia. Lo pasé mal. Pero ahora Dios me ha recompensado y los he podido ayudar. A mi familia no le va a faltar de nada.

–¿Es muy religioso?

–Soy católico. Muy creyente. Cada vez que me levanto y me acuesto le doy gracias a Dios.

–¿Desde los 15 no ha vuelto a vivir con su familia?

–Nunca.

–¿Cómo llega al Dépor B?

–Estaba en Fortaleza. Y mi representante me dijo que me iba a ir a préstamo a La Coruña.

–Vaya cambio...

–Me fui porque dije: es Europa y si la rompo puedo jugar en Primera en España. Hice 20 goles. Pero no se dio. Regresé a Colombia otros 6 meses. Me fui a Estudiantes y me venden al Amiens. En el Dépor querían otro año a préstamo, pero yo no quería volver cedido. Teníamos buen equipo: Óscar Pinchi, Hugo Rama…

–Hugo Rama está ahora en el Oviedo...

–Lo sé. Ya le dije: "nos vamos a rajar en el clásico..." (Risas).

–¿Se han visto?

–Aún no.

–El Amiens paga mucho dinero: 10 millones.

– Fue difícil por el idioma, pero me acostumbro a todo. Toda mi vida he andado solo.

–¿No tiene hijos?

–Ni novia. Eso nada. Tengo, eso sí, a un amigo, Manu, que vive conmigo en Gijón y juega en el Lenense. Es quien me acompaña: fue a Francia, Argentina, México. A mí mamá le da miedo montar en un avión. Solo les veo en vacaciones. Por eso me es difícil estar con alguien, porque cada vez que tengo vacaciones voy a ver a mi familia.

–En México le tocó una afición dura en el Club América

–Pesada. En Torreón, en Santos, estaba muy bien. Pero me vendieron al América y acepté porque es un club grande y un nuevo reto.

–¿Lo pasó mal?

–Desde el primer día. Llegas y como no eres un jugador estrella, la gente no te quiere. Fueron los peores 6 meses de mi vida.

–¿Le dolieron las críticas en redes sociales?

–Yo ni las miro. Subo una foto o una historia y ya.

–Es decir: pesó más la crítica en el campo...

–Sí. Jugaba y entraba 5 minutos y ya te estaban "chiflando". Y me daba una tensión. Eso le pesa a todos los jugadores. Quería hacerlo todo en cinco minutos.

–Y de repente, aparece el Grupo Orlegi

–Tenía para ir a la MLS al Houston Dinamo. También me querían en Estudiantes. Mi repre me llama un día: "¿Quieres ir a Santos?". Le dije "claro que quiero" . Ya conocía la ciudad y a los compañeros. Pero otro día me llama... “No, no, es para que vayas al Santos, es para que vayas al Sporting de Gijón”. Entonces me llama Alejandro (Irarragorri) para convencerme: “Sé que eres un gran profesional y tengo esta oportunidad porque hemos comprado en España". Hablé con Fidalgo y Meré. Me dijeron que el Sporting era un gran club. Y que ojalá tuviesen ellos la opción de venir. Me aconsejaron en todo momento venir.

–¿Le gusta la ciudad?

–Me encanta Gijón. Es una ciudad tranquila y bonita. Sales a la calle, y no pasa nada. En Colombia no puedes ni salir con relojes.

–Ha caído de pie en el Sporting.

–La hinchada es una locura. Parece que estamos en Primera. Ve lo que aplauden… Emociona mucho. ¡La presentación fue una locura! Nunca voy a tener otra presentación así en toda mi carrera. Todas las presentaciones llegas y sin gente. ¿Y en esta qué? Había 8.000 personas, una locura. Te reciben como un grande. Pues ahora me toca responder en la cancha.

–El inicio está siendo bueno.

–Hay buen equipo y muy buenos compañeros. Todos corremos para el mismo lado. Sabemos lo que queremos, que es llegar a Primera. Pero vamos partido a partido, como dice Pitu. Es una liga complicada.

–¿Ha alcanzado su mejor versión?

–Estoy a un buen nivel. Pero mi mejor nivel aún está por llegar.

–¿Le gustaría seguir en el Sporting en un futuro?

–La idea es seguir, quedarme en Europa. Si ascendemos, me quedo. Y si no y dice Alejandro "hay que seguir", me quedo también.