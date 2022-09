Abelardo: "Llevamos 8 puntos de 12; tenemos que seguir con humildad y entrenando bien"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, atendió este mediodía a los medios de comunicación en Mareo en el marco del encuentro que disputan los rojiblancos ante el Racing de Santander este domingo en El Molinón.

Estas fueron sus palabras

Rival del domingo

"El Racing es un equipo más bien ofensivo, con jugadores de buena calidad técnica. Hemos barajado diferentes opciones, pensando en las alternativas que ellos tienen en cuanto a jugadores. Les gusta tener la iniciativa."

Cambios en Mareo

"Los cambios en el club son buscando una unificación de criterios. Tengo buena comunicación con Dani Mori y la gente del fútbol base. Hay buen feeling, nos reunimos cada semana y ponemos en común nuevas ideas. En el trabajo de cantera hay que ir paso a paso, necesita su tiempo, no puede cambiar todo en un mes."

Bagaje goleador

"Estamos muy contentos de poder hacer 8 goles en 4 partidos, pero esto no será siempre así. Hemos hecho tres goles en estrategia, algo clave en esta categoría. Contento por ello, pero incidiendo en seguir siendo verticales y llegando con muchos jugadores al área para tener más posibilidades de marcar."

Humildad

"Nunca he dicho en el vestuario nada acerca del año pasado. Hay que vivir el presente. Tenemos 8 puntos de 12 y eso está muy bien, y hay que seguir preparando los partidos de la mejor manera y competir en cada encuentro. Hay que seguir igual, con humildad y entrenando bien

Gestión con Jordan Carrillo

"Hablo con todos los jugadores dentro y fuera del campo por igual. Mi relación con Jordan es como con cualquier otro futbolista de la plantilla. El chico es un encanto y está entrenando muy bien. Intenta ganarse el puesto, es su profesión y tiene que intentar convencerme de que lo puedo utilizar. Si es así jugará, yo no miro el DNI o la procedencia nunca, creo que ya lo he demostrado."

Oyón

"Oyón me gusta mucho. Ya lo conocía. El paso del filial al primer equipo requiere de que estés seguro de que puede participar. Con Queipo lo estaba. Es un paso importante, de mucho valor y creo que con Oyón, Pola o Diego tengo que estar seguro de que pueden participar para darles esos minutos."

Rivera

"Rivera tiene una molestia en el pie que ya viene de la temporada pasada. Espero que la próxima semana se reincorpore al grupo. He hablado hoy con él para ir siguiendo su recuperación."

Bajas por Selección

"Ojalá fuesen 15 jugadores del Sporting a la selección. No es que me preocupe o no, es que es lo que hay. Djuka se perderá el partido del Ibiza y llegará justo a Tenerife. Ojalá llamen a José y Guille a la sub21. Si llega ese momento lo valoraremos, para eso tenemos una plantilla a mano. No creo que pueda convencer a Luis Enrique para que no llamen a ninguno desde la Federación."