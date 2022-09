Abelardo, con los mismos que vencieron a la Ponferradina en El Toralín

Si no hay contratiempos de última hora, Abelardo es partidario de dar continuidad al once que venció y convenció a la Ponferradina en El Toralín (1-3). La única duda está en el estado físico de Cote y Zarfino, que fueron preservados por los técnicos en las primeras sesiones de la semana para evitar riesgos. Aunque en principio ambos estarán a disposición del técnico y apuntan al equipo titular. El Pitu tiene la opción de consolidar al uruguayo detrás de Djuka en un sistema 4-2-3-1; también recuperar a Cristo, suplente en El Bierzo, y apostar por un 4-4-2, aunque no parece la posibilidad con más opciones.

El Racing llega a El Molinón con pleno de derrotas (4) y sin haber marcado ni un gol en lo que va de liga. Con todo, el proyecto verdiblanco se ha reforzado en la última semana de mercado con jugadores llamados a ser importantes como Sekou o Pombo. Guillermo Romo no descarta hacer más cambios en defensa para frenar a un Sporting peligroso en los costados.