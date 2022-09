Sorpresa en el once de Abelardo: Cristo es titular y entra directo en el once en el partido que enfrenta ahora (14 horas, Movistar LaLiga) al Sporting y al Racing de Santander, colista. El Pitu da descanso a Gio Zarfino, uno de los futbolistas más decisivos en lo que va de liga, pero que había tenido alguna molestia durante la semana. Cristo, que no jugó minutos ante la Ponferradina, es la apuesta del entrenador gijonés para intentar sacar los puntos ante un conjunto, el de Romo, que llega necesitado y busca abandonar la última posición

Mariño; Rosas, Insua, Cali, Cote; Queipo, Gragera, Pedro, Otero; Cristo y Djuka