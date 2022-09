"No guardo ningún rencor al Sporting"

Berto Cayarga (Avilés, 25 años) confiesa que será un espectador neutral en las gradas de El Molinón en el encuentro que disputan hoy (14 horas, Movistar La Liga) dos de sus ex en el fútbol como son Sporting y Racing de Santander, el equipo con el que tocó por primera vez Segunda División. A él le tocó el camino largo al fútbol profesional, escalando a base de méritos al no ser promocionado desde el Sporting B, como sí hicieron muchos de sus ex compañeros de aquella hornada del filial que fue brillante en cuanto a resultados. Hoy no tiene equipo, después de terminar contrato. Pero cuenta con un importante cartel en el mundillo por su buen desempeño con el Cartagena en Segunda.

–¿Estará hoy en El Molinón para seguir el partido?

–Sí, iré con amigos.

–¿Y se puede saber con quién va, Sporting o Racing de Santander?

–Voy a disfrutar del fútbol (risas). Voy con el fútbol, que es lo que me gusta. Me da igual quien gane la verdad. A los dos clubes les tengo mucho cariño. Aunque en el Racing no me quedan compañeros de mi etapa...

–¿Quienes quedan en el Sporting?

– "Pech" (Pedro Díaz) y Nacho. No hay más.

–El Sporting ha empezado bien la competición y está en la parte de arriba. ¿Cómo ve el proyecto?

–El Sporting está por el buen camino. Tiene una plantilla muy buena para estar ahí arriba, peleando. Un once muy completo.

–¿Lo ve luchando por subir a Primera?

–No descarto nada el ascenso. Estará luchando con otros 7 u 8 equipos.

–¿Qué opinión le merece el cambio de propiedad en el club rojiblanco y la llegada del Grupo Orlegi?

–Un cambio era necesario. De directiva, de plantilla, no sé, ....Pero cambios, creo, que sí eran necesarios.

–¿Le quedó la espina de no llegar al primer equipo?

–Pues como a todo canterano... Mi sueño también era llegar al primer equipo. Pero si no es en Mareo...

–Es en otro sitio... Dicen que fuera de Mareo hace mucho frío, pero ha demostrado que también se puede llegar al fútbol profesional fuera.

–José Alberto nos dijo en juveniles que fuera de Mareo no se acababa el fútbol y tenía razón. Ahora no tengo equipo. Pero ¿quién sabe que hubiese pasado si me quedo? Igual me lesiono. Igual no le gusto al entrenador... Nunca se sabrá. Creo que tomé una buena decisión.Me fui al Racing y subí a Segunda. También subí en el Cartagena...

–¿Le ofrecieron seguir en el Sporting?

–Sí.

–¿Con qué condiciones? No a todos os ofrecieron las mismas.

–En el filial. Creo que la oferta no era justa con lo que había hecho el año anterior. Tomé la decisión de salir. Y no me arrepiento.

–De aquella exitosa generación del filial rojiblanco promocionaron muchos, pero en el club ahora siguen pocos. Algunos han salido sin tener mucho protagonismo ¿Guarda rencor al Sporting por no haber sido uno?

–¿Rencor? Ninguno. El Sporting me dio la oportunidad de ser futbolista.

–Hace después unas buenas temporadas en el Cartagena en Segunda División y parecía que este verano iba a renovar tras acabar contrato, pero luego no se da esa ampliación. ¿Por qué?

–El míster (Luis Carrión) me dice que quiere renovarme, que soy una prioridad. Luego se dan unas circunstancias que no dependen de mí y, al final, no renuevo.

–¿Genera mucha ansiedad el estar sin equipo en septiembre?¿Cómo se gestiona?

–No estoy tan "jodido". Claro que lo piensas bastante. Pienso, ¿qué va a ser de mí? Pero estoy entrenando todos los días. Y pienso que voy a encontrar un equipo.

–¿España o extranjero?

–Estoy esperando en España y si no puede ser, en el extranjero.