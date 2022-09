El Sporting denunciará un acto vandálico registrado en El Molinón

El vestuario del Sporting hizo ayer autocrítica tras la primera derrota de la temporada. "Hoy (por ayer) estuvimos imprecisos y equivocamos los caminos", explicó Cali Izquierdoz. "El segundo tiempo empujamos, pero rápidamente entramos en esa desesperación. Hemos hecho un partido malo, pero no ha sido un exceso de confianza", añadió el zaguero argentino. "El Racing aprovechó la primera oportunidad que tuvieron", añade. "Nosotros, en cambio, no encontramos la precisión". El capitán, Diego Mariño, reconoció que "no hemos entendido el partido". "En pocos tramos hemos hecho lo que habíamos trabajado durante la semana". El guardameta gallego fue muy contundente en su análisis. "Nos han faltado la intensidad y el hambre de otros partidos", explicó: "A pesar de no haber hecho un buen partido, tuvimos alguna ocasión para marcar. Pero si no tienes efectividad, lo acabas pagando".

José Ángel "Cote" se retiró ayer lesionado y fue sustituido por Diego Sánchez. El lateral izquierdo gijonés tiene una molestia en su pierna izquierda y queda pendiente de nuevas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de esta dolencia, según informó el club rojiblanco. El futbolista, clave en los esquemas de Abelardo en este comienzo de temporada, se fue del campo por su propio pie. La plantilla rojiblanca tendrá hoy su jornada de descanso. Mañana regresará al trabajo en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo para comenzar a preparar la visita a La Romareda en el partido que disputan este sábado (21 horas) ante el Zaragoza. El Sporting tiene previsto presentar hoy una denuncia por un acto vandálico sucedido en El Molinón durante la madrugada del pasado domingo. Un grupo de personas accedió sin permiso al municipal gijonés, entrando al terreno de juego e incluso al palco, donde hicieron uso de algunas de las bebidas que se tienen a disposición para el catering que se ofrece al descanso de los partidos. Personal del club gijonés les detectó a altas horas de la madrugada. No hubo que lamentar ningún tipo de daño personal ni material. El club se encontraba a última hora de ayer estudiando las medidas a tomar para evitar que se repitan este tipo de situaciones en un futuro. Horas después, el partido ante el Racing discurrió con total normalidad.