Cote habla tras su lesión: "Va a ser difícil que esté en los próximos dos partidos; no forcé para jugar"

José Ángel Cote atendió esta mañana a los medios informativos en Mareo tras recoger el premio Mahou que entrega la afición como el mejor jugador de agosto. "Doy las gracias a la afición por haberme votado para este premio. Es un placer para mí conseguir esto por los votos de la afición". El futbolista habló sobre su lesión.

Estas fueron sus palabras

Lesión

"Cada lesión tiene sus dificultades. La mía es en la zona del sóleo y la sensación es que estás bien pero es traicionero. Dependerá de cómo evolucione yo. Los dos próximos partidos es difícil que esté, a partir de ahí, ya veremos..."

"No forcé. El que menos se quiere lesionar soy yo. Si hubiera habido un mínimo riesgo no me querría hacer ningún mal. Al final el fútbol tiene estas cosas. Me rompí, a intentar recuperarse y listo, no hay que darle más vueltas."

"Esta lesión ya la pasé en su día. Antes de jugar el partido estaba bien, no es comparable a mi experiencia del pasado. Me lo tomaré con calma para recuperar bien. Vale más perderse x partidos y regresar al 100% que perderse el doble por apurar. En la plantilla somos muchos con capacidad para dar un nivel parejo, así que hay que ser positivos."

Agradecido a la afición

"Doy las gracias también a los compañeros, al equipo, esto es un juego de todos. Sin los compañeros ni los buenos partidos que hicimos es difícil ganar premios individuales"

Rendimiento

"No me imaginaba rendir así de primeras. No piensas mucho en hacer números; pensaba en estar a un nivel aceptable porque vengo a mi equipo (Sporting) y eso es una mayor responsabilidad que jugar en cualquier otro sitio. Al final solo son números, lo mismo en 8 partidos no aportas más asistencias o goles, la cosa es que aportes cosas al equipo."