Dani Queipo: un valor que no para de crecer

En un abrir y cerrar de ojos, Dani Queipo se ha consolidado con el primer equipo. Llegó con discreción, alistado en pretemporada procedente del filial, pero hoy por hoy es el noveno jugador (366 minutos) más usado por Abelardo en un equipo que le da mucha importancia a los jugadores de banda como es este Sporting. Y en Mareo su caso es usado como ejemplo para los jóvenes que están en la cantera. Porque este menudo extremo se ha hecho con un hueco en el profesionalismo. Y aunque inicialmente se contaba con su concurso para ser uno de los referentes del filial de Dani Mori y Samuel Baños en su objetivo de intentar ascender a Segunda RFEF, a sus 20 años es titular en el equipo de El Pitu. Así, ha jugado todos los partidos. Y en el B, con mucha satisfacción, ya se le da por amortizado. El primero de una generación. Y llegan pisando fuerte Diego Sánchez. O Álex Oyón.

Aunque su último salto ha sido meteórico, pasando del juvenil al primer equipo en un año, ha llegado al último eslabón tras ir quemando, una a una, fases desde que fue reclutado por Rogelio García del Xeitosa para el primer equipo de alevín del Sporting. Abelardo le sigue la pista de que era un crío, y valora su desparpajo, pero también su madurez y trabajo en equipo. Porque tras destacar en verano en la pretemporada con el primer equipo, siguió haciendo esfuerzos para mantenerse y nunca dio por hecha su continuidad, méritos que lo llevaron a debutar (y destacar) en el estreno liguero en Anduva. El Pitu, que nunca ha dudado a la hora de apostar por los jóvenes, sin mirar el documento de identidad, está muy satisfecho con la evolución de este jovencísimo futbolista, y con sus ganas de crecer.

Osado, promedia más de un 50% de éxito en el regate, intentándolo en situaciones de tres cuartos partes de campo, destacan los especialistas del mundillo que la mayor virtud del canterano no es únicamente su capacidad para romper líneas por ingenio –como demostró en Ponferrada con un regate que dejó sin respuesta a un futbolista muy físico como Nwakali y que se viralizó en redes sociales–, sino su habilidad para elegir siempre bien. Ronda el 70% (tiene un 69) de éxito en el pase. "Sorprende mucho su capacidad para no perder el balón. Da la sensación de casi parecer hasta un veterano jugando. No es solamente un regateador, que también puede tener esa capacidad, sino un futbolista que ve bien los espacios y, sobre todo, elige bien, por eso apenas comete errores. Tiene madurez", observa un director deportivo de l fútbol español. Ese talento y esa sorprendente madurez en su primer mes en el profesionalismo le ha llevado a destacar en el inicio de campaña con el Sporting.

También ha estar en el radar de la Federación Española, que tiene a otros talentos rojiblancos apuntados como Guille Rosas o José Gragera. Suma 5 partidos y, si sigue con su consolidación y crecimiento, con paso firme, tiene la renovación cerca. Está a pocos encuentros de activar la cláusula de renovación que recoge su contrato, que sería por 2 años con 1 opción o 3 años en el primer equipo, recogiendo los frutos a un trabajo muy bien hecho y a un camino recto, lento, pero sin perder nunca la esperanza.

"Cumple un sueño", dicen quienes le conocen. Hoy, el último "guaje" de El Molinón, que ya le tiene especial cariño –se retiró ovacionado al ser sustituido por Jordan Carrillo ante el Racing, y a pesar del resultado–, busca continuar con su crecimiento y mantenerse a las órdenes de Abelardo. El sábado, a la espera de la decisión del técnico gijonés, tiene la opción de formar una de las bandas más jóvenes de toda Segunda División si el Pitu le sigue dando bola y apuesta por Diego Sánchez. Un motivo para la alegría de la afición.