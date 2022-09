Abelardo: "La baja de Cote es un problema en ataque y en defensa"

Abelardo atendió este mediodía a los medios de comunicación en el marco de la visita de mañana a La Romareda, "un campo difícil, que no se nos suele dar bien". El Pitu habló sobre la baja de Cote, la ausencia de Rivera, y la derrota ante el Racing, que era colista.

La Romareda: "Es un campo difícil que no se nos suele dar bien. El Zaragoza es un buen equipo, parecido a nosotros, con gente rápida arriba. Nos va a exigir a nivel defensivo estar muy compacto. Es un partido de los de antaño de Primera, la gente va mucho al campo"

Partido ante el Racing: "Preparamos igual el partido ganando o perdiendo el anterior. Analizamos el partido y hemos hablado con algún jugador de forma individual en cosas a mejorar. La semana ha sido muy buena. Nos olvidamos al día siguiente de la derrota".

Baño de humildad: "La categoría es la que es. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Hay resultados que sorprenden. Ante el Racing, no estuvimos bien, pero si tenemos eficacia estamos hablando de una victoria o un empate. Todo se define todo por pequeñas cosas"

Cote: "Es un problema en defensa y en ataque. Es el mayor asistente de la categoría. Y en defensa te da. Es una baja importante pero es lo que suele suceder en todos los equipos. Es un contratiempo. Mañana entrará otro jugador que lo hará muy bien"

Recambio: "Mañana veremos si juega Diego o Pol. Hay que ver lo que nos propone el Zaragoza. Pol jugó mucho en el Fuenlabrada en el lateral zurdo, el otro día jugó Diego"

Rivera: "Le sigue molestando y no está para entrenar. Lleva ya varias semanas después del Andorra de baja. Tenemos a Jose, Pedro, Gio y Nacho, que no se ha perdido un entreno. Cuando pueda contar con Christian ya decidiré si cuento con él. Pensaba que esta semana iba a estar.

Debate con el gol: " Entiendo los debates pero estamos en la jornada 6. El sábado nos enfrentamos el equipo que más tiros a puerta hace y nosotros somos el tercero. Pero aquí manda la eficacia. Seguro que volverán a entrar los goles"

Zaragoza: "No se quien llevará la posesión, ellos suelen iniciar desde atrás pero son más verticales que el Andorra. Va a ser un encuentro distinto. En casa proponen más que fuera. Es un equipo que me gusta mucho porque es muy vertical, hay que estar muy atentos. Va a ser un partido muy importante para nuestros pivotes"

Balance defensivo: "El otro día es una acción accidental. Intentamos tirar el fuera de juego y no medimos bien. Lo importante es estar bien armado cuando el equipo rival ataca. No me preocupa. Nos hemos mostrado como un equipo muy ordenado atrás"