Queipo, el pichón de Juanele

Cinco de la tarde. Y Juan Castaño Quirós aparece por las inmediaciones de El Molinón. Camiseta negra con la figura de Kurt Cobain. Vaqueros. Está radiante. "He pasado un gran verano, estoy muy bien... hace dos años que no tengo crisis. Las cosas me van bien. Estoy contento". Juanele está a tope. La mejor noticia. Conversa largo y tendido con LA NUEVA ESPAÑA. Mañana dos de los equipos de sus amores (Zaragoza y Sporting, con perdón del Tenerife) se enfrentan en La Romareda. El pichón de Roces confiesa que miró conexiones para ver el encuentro en directo, pero que finalmente lo verá en Gijón, con sus amigos. ¿Sobre su favorito? Juanele lo tiene clarísimo. No duda ni medio segundo. "¿Con quién voy? Pues con el Sporting, claro", confirma antes de ver "un partido muy especial. Pasé unas temporadas maravillosas en Zaragoza. Llegué con 28 años en el mejor momento para un futbolista, disfruté mucho del fútbol y jugué algunos de mis mejores años". "Al Sporting le veo bien. Tiene una buena plantilla y un buen equipo. Creo que van a luchar por subir a Primera. Es muy complicado ascender, pero creo que van a estar ahí", apunta. "Creo que era necesario hacer cambios. Las cosas llevaban tiempo sin salir y no estaban bien. Sobre todo, en el primer equipo y en la cantera. Y el cambio de propiedad puede funcionar. Los cambios siempre son buenos. Confío en Abelardo, conoce mucho al club y a la cantera", explica.

El genio gijonés que enamoró con su juego a dos de las aficiones más importantes del fútbol español, y, sobre todo, de Segunda División, aprovecha el encuentro para analizar la situación del fútbol mundial. Ya no solo sobre la situación del Sporting, que también, sino sobre el cambio de tendencia en este deporte hacia un estilo más físico y no tan técnico. Cree Juanele, un romántico de este deporte, defensor a ultranza de los jugadores distintos, un enamorado de Manu García – "me dio pena su salida. Es un gran jugador y un gran chico– que el fútbol es un deporte artístico.

– "He notado como desde hace muchos años cada vez hay menos jugadores técnicos. El fútbol está evolucionado hacia un estilo más físico. Es una pena. Hoy no quedan futbolistas que regateen por fuera, se apuesta más por lo físico. En Segunda además es muy complicado para un jugador técnico, porque es una categoría muy física, pero creo que hay que apostar por el talento; darle la oportunidad de jugar", reflexiona un futbolista de los que hoy no se encuentran en el mercado. De repente, Juanele hace un pequeño alto en la conversación. Quiere destacar las cualidades de un futbolista que, confiesa, "me recuerda un poco a mí". "Me gusta mucho Queipo. Tiene regate, técnica, detalles que se aprecian en cómo pisa el balón y que pueden tener algún parecido en la forma que tenía yo de jugar. El único pero: a veces tiende demasiado a salir por dentro, le pasa a muchos jugadores de banda últimamente, creo que debería buscar más irse por fuera, ganar línea de fondo para poner un centro", se sincera uno de los grandes talentos del Sporting en su historia.

Reconoce que también tiene predilección por un "paisano" suyo. "Le tengo mucho cariño a Cote, es de Roces como yo, y, de hecho, su casa estaba cerca de la mía, aunque no coincidimos en el barrio por la importante diferencia de edad. Pero todos los críos del barrio empezamos a jugar en el parque de Roces; un barrio pequeño donde nos conocemos todos. ¡Es un grandísimo jugador! Me alegré mucho cuando me enteré de su vuelta al Sporting. Y además está jugando muy bien en estos primeros partidos. Una pena lo de su pequeña lesión, pero seguro que vuelve con fuerza. Está siendo muy importante para Abelardo. Es un jugador de Primera en Segunda". Desvela una curiosidad. "Me lo encontré un día por la calle. Estuvimos hablando y me dijo que había vuelto con mucha ilusión y que tenía muchas ganas. Es una gran noticia", explica.