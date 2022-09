El Sporting de Orlegi, a través del cristal del Yankee Stadium

Otro continente, otra cultura, otra manera de vivir el fútbol. Las luces del Yankee Stadium, icono del deporte estadounidense, se iluminaron el segundo miércoles de septiembre para el Atlas de Orlegi. El conjunto mexicano fue protagonista en la casa del béisbol mundial para disputar la Campeones Cup ante el New York City, el de David Villa. No se llevó el título, pero la conquista de estar ahí no es pequeña. El escenario del que es testigo LA NUEVA ESPAÑA resume mucho del concepto diferente bajo el que se vive este deporte al otro lado del Atlántico. En juego, un trofeo, pero el partido es mucho más que eso. En escena, una modelo a debate para el futuro y el cierre de un círculo para Irarragorri: el éxito de su gestión deportiva se inició en el béisbol y ahora es el béisbol el que de alguna manera muestra su crecimiento.

La Campeones Cup cuenta con solo cuatro ediciones, pero es un paso más hacia la sinergia hacia la que apuntan Estados Unidos y México para potenciar sus campeonatos y competir, cada vez más de tú a tú, con Europa. La Europa en la que quiere crecer Orlegi, empezando por el Sporting, a través de exportar algunos de los conceptos que se pueden ver en Nueva York. En el palco principal, Alejandro Irarragorri. A su lado, el núcleo duro del grupo casi al completo. Es un día importante para Orlegi. Su filosofía de maximizar recursos, de hacer más con menos, tiene mucho que ver con aprovechar estas oportunidades. El fútbol va ganando su partido en la búsqueda de adeptos en Estados Unidos. El lugar donde la NBA, la NFL o la liga de béisbol arrastran a masas, tiene guiños ahora para una pelota pegada a los pies. Por poder de introducirse en la sociedad y por la ayuda de su población hispana. En una pequeña cancha de baloncesto en Manhattan, sobre el asfalto, varios jóvenes se han olvidado de la canasta. Juegan a meter goles en una portería hecha con un par de conos. La imagen, a pocas horas de que la Campeones Cup entre en juego, sorprende. Es una pequeña conquista. Alrededor del campo, en el Bronx, justo al lado del originario Yankee Stadium -derribado pero cuya cancha se ha respetado-, las aficiones animan a falta de más de una hora del inicio. Hasta ahí, todo parecido. Que del New York City son muchos latinos de la ciudad se nota rápido. Algunos de sus cánticos están castellanizados. "Dale, dale Nueva York", se escucha. En Atlas, algunos, los menos, han venido de Guadalajara. En Nueva York y estados cercanos hay una colonia importante mexicana. Parecen ser mayoría. Y ruidosos. En los aledaños se ven hasta camisetas de Santos, el otro equipo de Orlegi, hermano de Atlas. Alfonso Villalva, CEO de Orlegi y vicepresidente del Sporting, se acerca a ellos para saludarles. Están también Martin Hollaender, otro de los miembros de consejo de administración rojiblanco, y Luis Miguel Pérez, director de relaciones institucionales de Orlegi Sports. Conocen sobradamente todo lo que forma parte del show, pero siguen atentos a cada detalle. El fútbol como industria del entretenimiento. Ahí está la clave, la gran diferencia con Europa. Básicamente, el interés por convertir la experiencia de un partido en algo más que noventa minutos. "Aquí, varias horas antes del inicio, el aficionado pueda ya disfrutar de diferentes actividades relacionadas con el partido. Se trata de pasarlo bien, independientemente del resultado después", se comenta en uno de los muchos palcos vip. Esa es otra de las patas de todo. La mejora del servicio al aficionado. Antes, durante y después. Tanto para mejorar las posibilidades de la butaca más humilde, como en aquellos que quieren un trato más distinguido en cuanto a comida, bebida, acceso, recibimiento... Orlegi ha ido dando paso en El Molinón en ese sentido. Ha heredado la experiencia de El Molinón Tour y su “escape room”, y le ha sumado ya varias iniciativas. Hay un buzón abierto para sugerencias del aficionado, se han pintado los interiores del campo y el tema de mejorar los palcos está en estudio. En la comparativa, queda otra mejora evidente, la de cómo se muestra el espectáculo desde el verde. De momento, en breve habrá nuevos y modernos videomarcadores en el municipal gijonés. Ahí tampoco existe libertad para proyectar o articular la iluminación (reducida a los descansos o al previo). Todo debe pasar previamente por la autorización de LaLiga. El restaurante en el estadio, de momento, aparcado. En el Yankees Stadium, los equipos calientan y las cámaras enfocan a seguidores para darles unos segundos de protagonismo en una pantalla de un tamaño más grande que el área de un campo de fútbol. Hay paneles led alrededor de todo el interior, sobre el que se ven patrocinadores y también una cuenta atrás: el tiempo que falta para el pitido inicial. Los focos, de última generación, tienen capacidad de “efecto discoteca”. En los goles se apagan y encienden en milésimas para hacer diferente el festejo. Se repite a la salida de los protagonistas para el inicio del encuentro, anunciado por un speaker que porta el micrófono desde el propio terreno de juego. En megafonía, hay dos voces, una para cada equipo. Los futbolistas aparecen superando un marco con unas antorchas similares a unos fuegos artificiales. Se cantan los himnos. No de los clubes, de cada país. Primero México. Luego Estados Unidos. Patriotismo por encima de escudos. Es otra de las diferencias. Pelos de punta y un pero, el del propio césped. Como el escenario está construido para jugar al béisbol, el gran triángulo de tierra que rodea la base ha sido tapado con tepes. El verde se ve irregular. El resto, más espectáculo, aunque le pesa a los de Orlegi. A Atlas le marcan a los cuatro minutos. La escena se repite a los cuatro minutos de la reanudación. 2-0, difícil. Y eso que ha sucedido algo insólito. Antes del segundo del New York City, por megafonía, con el balón en juego, suena una versión del “We Will rock you”. La voz de una mujer canta: “Vamos, vamos, Atlas” para que el público le siga. Un imposible en España, un indispensable en la cultura deportiva norteamericana. Atlas y Santos, en el nuevo Mundial norteamericano. La Campeones Cup es una especie de Supercopa entre los campeones de la Liga MX, máxima categoría mexicana, y la MLS, la primera división norteamericana. Atlas por un lado. New York City, por otro. Los dos clubes protagonizan el acercamiento entre dos ligas de fútbol que el próximo año compartirán un torneo de un mes en el que tomarán parte absolutamente todos los equipos de sus máximas categorías. Entre ellos, Atlas y Santos. Será la primera vez que se haga y tendrá el formato similar al de un Mundial. Fase de grupos y después, eliminatorias. “Matar o matar”. La competición es un anticipo de lo que puede venir, una especie de Superliga en Estados Unidos y México que es lo mismo que persiguen varios clubes en Europa bajo amenaza FIFA. El debate del futuro en el fútbol profesional. La búsqueda de nuevos modelos, con un negocio en juego, el del fútbol. El dolar ante el euro. El fútbol moderno o el de toda la vida.Despiece: “Atlas y Santos, en el nuevo Mundial norteamericano” La Campeones Cup es una especie de Supercopa entre los campeones de la Liga MX, máxima categoría mexicana, y la MLS, la primera división norteamericana. Atlas por un lado. New York City, por otro. Los dos clubes protagonizan el acercamiento entre dos ligas de fútbol que el próximo año compartirán un torneo de un mes en el que tomarán parte absolutamente todos los equipos de sus máximas categorías. Entre ellos, Atlas y Santos. Será la primera vez que se haga y tendrá el formato similar al de un Mundial. Fase de grupos y después, eliminatorias. “Matar o matar”. La competición es un anticipo de lo que puede venir, una especie de Superliga en Estados Unidos y México que es lo mismo que persiguen varios clubes en Europa bajo amenaza FIFA. El debate del futuro en el fútbol profesional. La búsqueda de nuevos modelos, con un negocio en juego, el del fútbol. El dolar ante el euro. El fútbol moderno o el de toda la vida.