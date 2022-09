Abelardo: "Después del gol reaccionamos y creamos ocasiones importantes"

En una rueda de prensa inusualmente breve, Abelardo asumió la superioridad del Real Zaragoza en La Romareda, donde los rojiblancos sufrieron su segunda derrota consecutiva de la temporada. El técnico, que señaló que el equipo maño «ejerció una excesiva presión sobre el árbitro» en la primera parte, afirmó que esa circunstancia «le motiva mucho más para el partido de vuelta». El entrenador asturiano destacó la reacción colectiva tras el gol encajado y valoró la aportación de los futbolistas que entraron al campo en la segunda mitad. Sobre ello, Abelardo apuntó que «para eso están los jugadores de banquillo». Estas fueron sus manifestaciones.

Sensaciones. "El Zaragoza ha sido superior a nosotros, ha llevado el peso del partido. En el segundo tiempo, a raíz del gol de Mollejo reaccionamos y hemos estado mucho mejor. Hemos creado ocasiones importantes como la de José o la de Djuka, muy claras, para poder nivelar el partido. No lo hemos conseguido".

Mejoría con los cambios. "Para eso están los jugadores del banquillo, para eso se ganan esos minutos en el entrenamiento. Hemos intentado variar la situación y el equipo ha reaccionado. También porque el Zaragoza ha retrasado sus líneas y hemos atacado y jugado en campo rival. No hemos tenido la suerte de marcar el empate".

Guion de partido. "Sobre todo en el primer tiempo, el Zaragoza ha ejercido una excesiva presión sobre el árbitro y me parece muy bien. Está en su papel. Ha celebrado con mucha euforia la victoria, que me parece fenomenal. Me motiva mucho más para el partido de vuelta, ya tengo ganas".