Monterrey, modelo para Gijón

Monterrey es la segunda zona metropolitana más poblada de México, solo superada por la capital. Más de cinco millones de habitantes y dos equipos: Tigres y Rayados de Monterrey. Este último, rival de Atlas en una calurosa tarde de septiembre. Su estadio, el BBVA (tomó el nombre de su patrocinador desde su creación en 2015, algo normal en México), tiene capacidad para 53.500 espectadores y es uno de los más modernos del país. LA NUEVA ESPAÑA sigue en este majestuoso escenario, sede del Mundial 2026 junto al Estadio Azteca y Estadio Akron (el de Chivas), la visita de los rojinegros. Puro fútbol a la mexicana, pero en versión adecuada a cita mundialista, a donde pretende llegar El Molinón de la mano de Orlegi.

La experiencia en el BBVA comienza al echar un vistazo al público. No hay lleno. Hay tres cuartos de asistencia, pero lo interesante es su distribución. La grada se divide, principalmente, en tres anillos. El más cercano al terreno de juego cuenta ya con varias zonas privilegiadas. Entre ellas, una de las dos partes centrales dispone de una cristalera que permite ver cómo los futbolistas salen del vestuario y se dirigen al pasillo que da acceso al campo. También dispone de una especie de bar con terraza con vistas al verde. Cuando sales de ese bar y te diriges a la grada existen butacas más cómodas que en el resto del campo. La diferenciación y mejora de la experiencia del aficionado es una de las partes que se cuida, y mucho, en el recinto. También tiene su precio. El lugar más cotizado, el particular "anillo de oro".

La zona intermedia está exclusivamente ocupada por dos pisos de palcos VIP. La oferta en cada uno de ellos es amplia y personalizada. Hay catering, cuarto de baño propio y sala de estar con sofás, además de televisión para ver las repeticiones. Otros dan posibilidad de pedir a la carta. Algunos de estos palcos se venden por espacio de cinco años. Otros, por partidos sueltos o temporadas.

El tercer anillo es el más asequible. También el de menor ocupación durante el partido ante Atlas. Mientras que en todo el estadio hay butacas, así como pasillos bien anchos para el correcto acceso y salida, llama la atención que en uno de los fondos de este anillo todo el mundo está de pie. Es la zona reservada a los aficionados más ruidosos.

Por distinto a campos como El Molinón, que opta a ser en 2030 estadio que pueda también acoger un Mundial, hay más cosas. Está prohibido fumar en todo el campo, por ejemplo, y manda un videomarcador enorme en el que se puede ver la realización del partido por televisión mientras se disputa. También que la publicidad es una parte más del juego a través de la megafonía. Cada saque de esquina local va acompañado con una alocución promocionando a uno de los colaboradores del club. Al descanso, otro patrocinador propone al público jugar a una especie de trivial y regala artículos a aficionados mientras una cámara enfoca a los agraciados, que se pueden ver por el videomarcador.

Durante el partido, la megafonía también es "intrusiva", como en Estados Unidos. Suena el estribillo del "We will rock you" en cada saque de banda de Rayados, una de sus armas. Los envíos de Eric Aguirre son tan largos que parecen un córner, así que se monta un pequeño espectáculo alrededor de estas acciones para empujar a Rayados hacia el gol. La melodía recuerda a lo visto por Atlas en el Yankee Stadium. El público también aprieta sin necesidad de megafonía. La acústica es potente y ayuda a que, a diez minutos de final, los locales marquen en dos ocasiones, logren la victoria ante Atlas y aten, un poco más, su plaza en playoff para el título. Así es un día en una sede del Mundial 2026, el que precederá al que pretende España con El Molinón como uno de sus atractivos.