Cristo González atendió este mediodía a los medios de comunicación en Mareo. "La Segunda División es una categoría larga y pesada pero somos el Sporting y tenemos que intentar estar lo más arriba posible. Somos un gran club y si decimos que el objetivo es salvarnos no sería lo correcto"

Vestuario: "El mensaje del grupo es claro y es que hay muchas cosas que mejorar. Estamos trabajando durante la semana y tenemos que tener tranquilidad. Sabemos que la Segunda División es así y que tenemos que mejorar muchas cosas. Solo pensamos en el trabajo de la semana para llegar lo mejor posible al viernes y sabemos que tenemos que ganar".

Su momento: "Sí que es una oportunidad aunque hay mas compañeros que pueden jugar ahí y estamos trabajando todos de que podemos jugar. Lo que decida el míster... iremos a muerte todos".

Posición. "Yo jugaré donde marque el cuerpo técnico. Dependiendo de las características del otro equipo y de las mías me puedo sentir más cómodo igual de segundo punta aunque también puedo jugar de delantero"

¿Qué le ha faltado al equipo?: "No es que haya cambiado algo en específico. Los primeros partidos estuvimos más sólidos y más verticales. Tuvimos menos imprecisiones. Ahora estos aspectos estamos corrigiéndolos y hay que ver cómo afrontar cada partido dependiendo del rival. Tenemos que tener los conceptos más claros y eso es lo que vamos a hacer y a demostrar el viernes".

El gol: "Soy delantero y se me mide por los goles. Estoy trabajando para que lleguen y estoy seguro de que llegaran. Igual me exijo demasiado mentalmente pero estoy trabajando y estoy mentalizado para que lleguen los goles. Yo siempre quiero marcar. No me voy a disgusto del partido cuando no marco, pero no me voy del todo contento aunque también disfruto de otro tipo de trabajo aunque tenga el gol en la cabeza".

Objetivo. "Es pronto. La Segunda División es una categoría larga y pesada pero somos el Sporting y tenemos que intentar estar lo más arriba posible. Somos un gran club y si decimos que el objetivo es salvarnos no sería lo correcto. Nuestro objetivo es pelar cada fin de semana para estar lo más arriba posible y conseguir objetivos más ambiciosos".

Abelardo: "El míster siempre se mantiene regular. Ni en las victorias en muy eufórico ni en las derrotas se viene abajo. Cuando ganamos y perdemos corregimos cosas y queremos mantenernos en una línea regular".

El entorno, la euforia y después el bajón: "Eso es normal, es la euforia del momento, decir cosas que no controlas lo que dices en ese momento. Nos viene bien que la gente esté enchufada y nos exija para bien y para mal"