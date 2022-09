El dilema de Abelardo: el "virus FIFA" y el bache del Sporting, obligan a cambios

El "virus FIFA" ha dejado al Sporting sin dos de sus jugadores más importantes como son Gragera y Djurdjevic con vistas al encuentro que se disputa este viernes en El Molinón ante el Ibiza. La bajas de dos futbolistas claves se suma también al bache que atraviesa el equipo tras dos derrotas consecutivas. Abelardo está obligado a hacer cambios importantes en el once. Un lavado de cara para recuperar la senda del triunfo. El mediocentro gijonés inició junto al resto de internacionales de la Rojita la concentración con la sub 21. Formó parte del primer entrenamiento dirigido por el seleccionador Luis de la Fuente en las instalaciones de Las Rozas.

Djuka, por su parte, llegó a Montenegro a última hora de la noche tras un largo viaje. Hoy está previsto que se sume a los entrenamientos a las órdenes de Mijo Radulovic. Que la Segunda no pare cuando hay ventajas UEFA y FIFA ha dejado al técnico rojiblanco sin dos futbolistas cruciales en su esquema. Obviando a Mariño, tanto Djuka como Gragera se encuentran entre los cinco jugadores de campo con más minutos de toda la plantilla: el de Obrenovac solo se ha perdido 38 minutos de competición –25 minutos fueron en La Romareda, solo 8 ante el Andorra, y 6 contra la Ponferradina–; mientras que el centrocampista gijonés solo se quedó sin jugar la segunda parte del encuentro ante el Racing. Son los dos futbolistas con más gol: suman dos dianas cada uno.

Ayer, el Sporting inició los entrenamientos con una buena noticia: la vuelta de Jony al grupo. Hay, en cualquier caso, mucha cautela en los servicios médicos con el extremo de Cangas del Narcea, al que no se quiere forzar. Jony es un jugador absolutamente clave para el vestuario, siendo nombrado como uno de los capitanes. De momento, no hay una fecha prevista para su vuelta. Aunque no se descarta del todo que entre en la convocatoria contra el Ibiza, aunque parece muy difícil.

Con la baja de Cote, el Pitu hará cambios en todas las líneas para recibir a un Ibiza que llega al alza, tras vencer en Oviedo. Abelardo tiene que resolver un auténtico rompecabezas. Por un lado, para cubrir las ausencias, y, también, explorar si el equipo necesita más novedades para buscar la reacción. Abelardo apostó en La Romareda por una especie de 4-4-2, con Zarfino más como un segundo punta.

El ataque es la línea que más expuesta queda tras la ausencia segura de Djurdjevic y el posible cambio de posición de Zarfino, que apunta a volver al doble pivote para acompañar a Pedro Díaz ante las bajas de Gragera y Christian Rivera, quien tampoco inició ayer la semana de entrenamientos y vuelve a estar fuera. Un cambio de sistema, con un mediapunta, está sobre la mesa. Ahí, en el enganche, si se confirma el cambio de posición del uruguayo, que está por ver, cuenta con varias posibilidades: Cristo, siempre que no sea el 9 elegido, Queipo, Campuzano, Nacho Méndez, o, incluso, Jordan Carrillo. Muchas variables.