Abelardo: "No hemos hecho un gran partido, pero hemos ganado"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, reconoció que la victoria ante el Ibiza les dará "moral" tras dos derrotas de forma consecutiva.

Sufrimiento

¿Cómo no voy a sufrir? He tenido la suerte de ser jugador y jugar en partidos importantes como Sporting o Barça, pero se sufre más de entrenador. Es de los deportes colectivos que menos ventajas tienes para comunicarte. A veces quieres comunicar sensaciones. ¿Cómo no voy a sufrir? Con el marcador, el VAR...

Penalti

No voy a opinar. Respeto las declaraciones de Baraja

¿Hace bien el árbitro revisando la acción?

Lo de la mano… Creo que puede revisarla si el árbitro cree que no está lo suficientemente separada. Creo que otras acciones… Se nos explicó en su día que, si hay contacto, el VAR no puede rectificar. Ese día, el de Cristo, o pitó penalti; dije que si lo han visto así… Hoy la han revisado varias veces

Su opinión sobre la mano de Zarfino

El balón golpea en la mano, pero creo que no tiene suficientemente separada la mano Gio y no tiene intención de jugar el balón. Igual soy entrenador del Ibiza yo igual veo penalti también

¿Mereció ganar?

Las ocasiones mas claras las hemos tenido nosotros, pero hemos estado imprecisos en elaboración. No estuvimos finos en el pase.

¿Echó de menos un pivote?

No eché en falta un pivote defensivo, no es eso. Los cambios nos han aportado. Nacho nos ha dado serenidad. Con Gio fijamos más a Morante. Pol ha estado muy bien. Jony nos ha aportado. Que los cambios saliesen frescos, era muy importante. Y creo que el equipo estuvo mejor que el primero. Cristo ha hecho una labor muy buena; en el segundo tiempo estuvo muy bien. También Juan. E incluso Aitor hasta que sintió molestias. No hemos hecho un gran partido, pero hemos ganado. Hemos tenido contras para aumentar el marcador.

¿Renuncia al balón?

Perdemos el balón rápido. Muchas veces teníamos esa pausa, incluso de jugar con Mariño. La idea no era dar el baló al Ibiza. Estuvimos imprecisos a la hora de generar el juego, en el pase.

¿Han jugado mal?

Hemos hecho partidos buenos y peores. El día del Burgos jugamos mejor y empatamos. Hoy jugamos peor y ganamos. En Segunda se decide por detalles. Esto es así. Es eficacia. Los chavales han hecho un esfuerzo increíble, a nivel de correr, de actitud. La victoria es muy buena para la moral del equipo.

Pizarra

El mérito es muy alto de Tomás. Él se encarga de la estretgia. Me lo comenta e intento corregir. Tenemos buenos lanzadores: pedro, Cote. Y gente que va por arriba: Cali, Insua, Gragera, Djuka

Jony

No se acerca a Jony que todos queremos. Es uno más. Cuanto mas tengamos en el barco, mucho mejor. Hay que ir poco a poco a poco con él. Volveremos a ver el Jony de antes