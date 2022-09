"Estoy contento de volver a sumarme al grupo, volver a sentirme futbolista". Jony ha vuelto para quedarse. El jugador del Sporting dispuso de sus primeros minutos ante el Ibiza y se ve en dinámica de poder ir ganando confianza y protagonismo después de que las lesiones hayan frenado su puesta a punto. En parte, se lo agradece al Pitu, a quien sitúa como uno de sus principales apoyos para recuperar su mejor versión.

La vuelta. "Es un proceso feo y lento. Estoy contento de volver a estar con todos. A pedir que nos respeten las lesiones a todos y a seguir trabajando, no hay otra".

Causas de las lesiones. "Nunca había sido un jugador que se caracterizase por las lesiones. Sí que es cierto que llevo dos años duros. Todo empezó en Osasuna. Allí encadené dos o tres lesiones importantes que no me dejaron coger continuidad. Eso se juntó con los seis meses que estuve sin competir en Roma. Fue el detonante. Hay que pasar página. La mentalidad es positiva".

Abelardo. "Mi relación con el entrenador es muy buena. Siempre me ha cuidado, me ha mimado en el sentido psicológico para que trabajara tranquilo, con la mente despejada. La procesión va por dentro y lo sufro yo. Pero cuerpo médico, técnico y compañeros siempre me han tendido la mano para trabajar bien".

Queipo y el equipo. "El equipo empezó muy bien. Llevábamos un par de jornadas que no estábamos bien con balón, más imprecisos de lo normal. En cuanto a actitud, en todos los partidos hemos estado bien. En cuanto a Queipo, muy contento de que la gente de la casa asome la cabeza en el primer equipo y no sólo eso. Se está asentando, eso es bueno para el club, para él y para los chavales. Al igual que Diego. Están preparados para estar con nosotros".

En deuda con la afición. "Nunca podré devolver todo, pero por lo menos un poquito. El año pasado vine con la idea de ayudar y que el equipo estuviese arriba. Me sentía responsable. Mi idea era volver, lo conseguimos. Me tocó un revés, el de estar parado. Ahora, a coger el ritmo competitivo poco a poco para estar al nivel que todo el mundo quiere verme, y yo también. Soy el primer interesado".

Play-off. "Ahora eso no me dice nada. El año pasado, en noviembre íbamos líderes y después estuvimos con el agua al cuello. Es algo anecdótico, pero cuando más arriba estemos, mucho mejor".

Pareja con Cote. "Hay una ilusión creada por vernos juntos. Somos los primeros interesados en estar bien para ayudar al equipo. Ahora mismo Queipo y Diego lo están haciendo muy bien. A mí me toca esperar e ir cogiendo minutos poco a poco. A los que estamos en el banquillo nos toca apretar".