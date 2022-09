Ana González, alcaldesa de Gijón: "Queremos ser sede del Mundial, pero no estamos en disposición de gastar 40, ni 10 millones de euros"

"El Ayuntamiento no puede gastarse ahora ni 40 ni 10 millones de euros". Ana González, alcaldesa de Gijón, mostró esta mañana el compromiso del consistorio en lograr que El Molinón acoja el Mundial 2030, pero no a cualquier precio. "El objetivo es ser sede, pero no vamos a hipotecar la ciudad", subrayó. En ese sentido, emplazó a conocer a fondo el proyecto del Grupo Orlegi para saber cómo tienen previsto financiar todas las obras necesarias en el municipal gijonés para adecuarlo a los requisitos exigidos de cara a este tipo de eventos. "Tendremos que buscar fórmulas para la financiación. Cuánto cuesta y quién lo va a pagar. Es el primer hito, el nudo gordiano. Todo lo demás, lo vemos relativamente fácil", remarcó tras la primera reunión de trabajo de la comisión organizada para ello e integrada por todos los grupos municipales.

La reunión. "Nos hemos reunido todos los grupos municipales para empezar a hablar de las primeras decisiones que hay que tomar. El objetivo es ser sede del Mundial, pero para eso hay que tomar decisiones. La más importante tiene que ver con El Molinón. Debe cumplir con categoría cuatro estrellas y además tiene que tener 40.000 plazas reales. Necesitamos saber las necesidades del proyecto de remodelación. Tendremos que saber cuánto cuesta y quién lo va a pagar. Esto es muy importante". Asturias. "También hemos hablado que es un proyecto que queremos extender a toda Asturias. Nos interesa involucrar a otros concejos, ciudades y por supuesto al Principado de Asturias. Va a sumarse a este grupo de trabajo el Principado de Asturias, en concreto la directora general de Deporte (Aida Nuño)". Los temas. "Hemos fijado una serie de temas. La remodelación del estadio, teniendo en cuenta los estándares de la FIFA. Las subsedes, e instalaciones deportivas mínimas, contando con Mareo, donde había un proyecto de transformación. Tendremos que hacer que ese proyecto para Mareo nos valga para ello, además estará financiado (CVC). Infraestructuras que se nos piden en torno al estadio, que tiene que ver con aparcamiento y zona exterior contigua. Y también hotelería y transporte, que se marcan unos hitos de categoría de hoteles, por eso es importante ese concepto metropolitano y autonómico. Encuentros. "Nos hemos emplazado para un plazo de 15 días para conocer el proyecto que tiene el Sporting y a partir de ahí, tomar la decisión más importante". Cuánto pagará Gijón. "No hemos hablado de qué cantidad asumiría el Ayuntamiento. Primero tendremos que saber cuál es el proyecto. El Molinón es un campo municipal y seguirá siendo un campo municipal. Eso es muy importante. El Ayuntamiento no puede gastarse ahora ni 40 ni 10 millones. No vamos a comprometer nada que hipoteque a la ciudad, pero sí queremos ser sede. Tenemos que buscar fórmulas". El proyecto. "El primer paso es hablar con el Grupo Orlegi, que es quien ha trabajado un proyecto. Hay que hablar con ellos un proyecto de financiación y a partir de ahí, ya lo comunicaremos. No hemos hecho un plan de financiación. Sería prematuro pronunciarse". 100 millones de inversión. "¿100 millones? Me pongo blanca. Lo mejor es ver antes el proyecto". Lograr el Mundial. "Queremos conseguirlo, pero no podemos hipotecar la ciudad. Este es el primer hito, el de la financiación. Es el nudo gordiano. Todo lo demás, lo vemos relativamente fácil".