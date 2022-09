"Estoy contento de volver a sumarme al grupo, volver a sentirme futbolista". Jony ha vuelto para quedarse. El jugador del Sporting dispuso de sus primeros minutos ante el Ibiza y se ve en dinámica de poder ir ganando confianza y protagonismo después de que las lesiones hayan frenado su puesta a punto. En parte, se lo agradece al Pitu, a quien sitúa como uno de sus principales apoyos para recuperar su mejor versión. "Mi relación con el entrenador es muy buena. Siempre me ha cuidado, me ha mimado en el sentido psicológico para que trabajara tranquilo, con la mente despejada", destaca el cangués. "Nunca había sido un jugador que se caracterizase por las lesiones. Sí que es cierto que llevo dos años duros. Todo empezó en Osasuna. Allí encadené dos o tres lesiones importantes que no me dejaron coger continuidad. Eso se juntó con los seis meses que estuve sin competir en Roma. Fue el detonante", explica. Jony sigue sintiéndose en deuda con la afición. "Nunca podré devolver todo, pero por lo menos un poquito. El año pasado vine con la idea de ayudar y que el equipo estuviese arriba. Me sentía responsable. Mi idea era volver, lo conseguimos. Me tocó un revés, el de estar parado. Ahora, a coger el ritmo competitivo poco a poco para estar al nivel que todo el mundo quiere verme, y yo también. Soy el primer interesado", concluye.