Dominar el centro del campo es una de las tareas más difíciles y determinantes en el mundo de fútbol. Un factor al que el Sporting le ha dado una triple vuelta en estas primeras siete jornadas de liga en busca de un equilibrio que le lleve a tener el control de los partidos. Abelardo ha probado con tres parejas diferentes de pivotes en este tramo de la competición, siendo las posiciones que más han variado por decisión táctica. La visita a Tenerife, con Gragera de vuelta tras ser titular y marcar ayer con la sub-21 ante Noruega, concentra de nuevo las dudas.

Pedro y Gragera fueron los elegidos para iniciar la temporada visitando al Mirandés y han sido, también, los más habituales en el centro del campo. Y eso que la idea de Abelardo para la primera jornada era la de contar con Christian Rivera en una de esas dos posiciones. El gijonés ha sido el gran ausente en la lucha por el puesto durante este comienzo de temporada debido a sus problemas físicos. Esta semana ha vuelto a entrenarse con normalidad, por lo que habrá que sumar una variable más a la hora de resolver la ecuación del centro del campo. En todo caso, parece descartado que Christian esté en la pomada de la titularidad. La llegada de Zarfino este verano ha añadido picante a una medular con un punto añadido de competitividad. Si Pedro y Gragera, habituales ya la pasada campaña, han iniciado juntos este año los partidos ante Mirandés, Racing, Ponferradina y Zaragoza, es justo decir que en estos dos últimos el Pitu apostó por situar por delante de ellos a Zarfino. Este dibujo, que ha llevado a prescindir de uno de los dos delanteros, parecía el de mayor equilibrio hasta la visita a La Romareda, donde nada salió bien y el equipo sufrió una derrota.

La apuesta de Zarfino y Gragera juntos llegó en la segunda y tercera jornada, en la goleada al Andorra (4-1) y el empate sin goles ante el Racing. No se ha vuelto a ver hasta el momento. Únicamente, en los encuentros anteriormente citados en los que el medio uruguayo partió por delante de los dos pivotes. Pedro Díaz regresó al once en la cuarta jornada y, desde entonces, no ha vuelto al banquillo.

La llamada a la selección de Gragera obligó a probar una tercera vía, la vista el pasado viernes ante el Ibiza. Pedro y Zarfino, ambos jugadores de perfil ofensivo, disputaron su primer partido juntos al frente de la medular. No fue un encuentro que brilló por el control del juego o del balón de los rojiblancos, pero al menos sí devolvió al camino de la victoria después de dos jornadas consecutivas sin conseguirlo. En la cabeza del Pitu está ahora cómo articular el plan de partido para el Heliodoro Rodríguez López, con un significado especial para varios de sus jugadores. Allí debutó Cristo González y también militó, durante una temporada, Gio Zarfino. Con los chicharreros incluso hizo un gol al Sporting el uruguayo. Optar por un "trivote" con Pedro, Gragera y Zarfino haría prescindir, seguramente, de Cristo, lo que parece poco probable después de la buena imagen que ofreció ante el Ibiza. La propuesta parece invitar más a ver a Pedro y Gragera de nuevo juntos, aunque tocará esperar para comprobar en qué condiciones vuelve el gijonés de la sub-21 y si Abelardo se guarda algún as en la manga para sorprender al Tenerife. Es precisamente el centro del campo la parte más debilitada del rival de los rojiblancos, ya que cuentan con Larrea y Aitor Sanz como los únicos disponibles. Entre los lesionados están Álex Corredera (también baja por sanción); Javi Alonso, Sergio González, Mo Dauda y Shashoua. Arrastra molestias Borja Garcés.

Djuka, de vuelta. Djuka regresó ayer a Gijón y se sumará está mañana al grupo tras jugar con Montenegro. Los que siguen trabajando al margen son Aitor García y José Ángel. El primero, con problemas musculares. El segundo, en proceso de recuperación tras lesionarse ante el Racing.