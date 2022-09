Abelardo, sobre la candidatura de El Molinón: "El estadio más antiguo de España tiene que acoger el Mundial"

"Quiero un Sporting que compita, que ponga las cosas difíciles al Tenerife". Abelardo analizó la visita el Sporting al Heliodoro Rodríguez López en una semana de mucha actualidad rojiblanca. El Pitu salió en defensa de la candidatura de El Molinón para el Mundial, recordó que a pesar de marchar en puestos de promoción "el objetivo este año no es el ascenso", y tuvo un guiño a Luis Enrique tras la clasificación de España a la final a cuatro de la Copa de Naciones.

La lista. “Aitor bien. Hizo una prueba en el entrenamiento de ayer y se sintió bien. Está sin problema. Djuka y Jose vienen de los viajes. Gragera un pelín más cansado que Djuka. Valoraremos cómo se encuentran para decirid. Christian se entrenó esta semana, pero todavía no está bien físicamente. Ayer se sintió bastante cansado. Necesita una semana más de entrenamiento”.

Bloch. “Tanto el como Petr son los porteros del filial y entrenan con nosotros. Son porteros sobrios y sólidos. Petr es extracomunitario y por eso no está. Como vamos a Tenerife, si por lo que sea Pichu o Mariño si se sienten indispuestos, mejor tener otra opción. Como es fuera de la península, considero que vengan tres porteros por eso”.

Tenerife. “Es un equipo muy difícil, muy sólido. Complicado, que defensivamente es de los más fuertes de la Liga. Tiene un entrenador que impregna su estilo. Ha hecho grandísimas temporadas tanto en Albacete como en Tenerife. Es un equipo vertical, que le gusta llegar por bandas. A nivel defensivo es un equipo muy organizado. Quiero un Sporting que compita, que ponga las cosas difíciles al Tenerife. Cuando vas a Canarias siempre vas como con la empanada, así que hay que quitarla y meterse en el partido”.

Ir sextos. “Está bien, pero acaba de empezar la Liga. Hay una tremenda igualdad. Ahí se ve. Cada partido es completamente distinto. Estoy contento por ello, pero da igual. Cada partido es una historia diferente”.

Qué falta. “No compararía este Sporting con el del ascenso, lo compararía con el del año pasado que casi bajamos. Entiendo la ilusión de la gente por los nuevos dueños y jugadores, pero la realidad haremos para competir cada partido. El otro día estuvimos mal en la construcción, fallamos excesivos pases, pero competimos ante un equipo que venía de ganar el Real Oviedo. Veremos la categoría dónde nos pone. Somos un equipo en construcción. Este año el objetivo no tiene que ser ascender, tiene que ser competir. Si jugamos promoción y ascendemos, pues muy bien”.

Calendario duro como termómetro. “No pienso en el calendario. Pienso en el Tenerife. No me planteo los partidos que vengan. Va a ser un baremo ni para bien ni para mal. Me preocupa el siguiente partido”.

Ansia. “Hay imprecisión, no estuvimos bien el último partido. Nuestros dos pivotes el otro día no tuvieron un día acertado, como otras veces lo tienen. Ayer nos reunimos con Pedro y para eso estamos el cuerpo técnico, para mejorar y que no se repita. Si fallas pases sencillos pierdes ataques y haces que el equipo contrario te pueda generar transiciones peligrosas. El Ibiza llevó el peso del partido, pero ocasiones claras, claras, no tuvieron”.

Luis Enrique. “Soy un forofo de la selección, ahora más que está Luis. Lo que está consiguiendo es increíble. Tiene grandísimos jugadores la selección, pero no las estrellas de la época de Mundial y Eurocopa. Está formando un grandísimo equipo Luis. Lo está haciendo genial”.

Cambio de perfil de los centrales. “Veíamos un poco una deficiencia de que Cali le venía mejor el perfil derecho porque estaba más acostumbrado a jugar ahí en Boca. Dentro de que son los dos diestros, analicé que esa era la mejor opción. A lo mejor luego volvemos a cambiar. En lo defensivo y en salida de balón”.

Molinón sede del Mundial. “Me parece genial. El estadio más antiguo de España tiene que acoger el Mundial. Tuve la suerte de ver el Alemania Austria en El Molinón cuando tenía 12 años. Ojalá pueda ser y que nos toque un grupo guapo. Todos los gijoneses y asturianos saldríamos beneficiados”.

Cristo y Jony. “Está en proceso Jony. Le falta para llegar a su nivel físico y futbolístico. Y cuando se encuentre bien, se lo tendrá que ganar. Queipo lo está haciendo muy bien. Cristo hizo un muy buen partido el otro día. Posiblemente el mejor desde que está con nosotros. Es un jugador muy técnico que te marca esa diferencia. No me preocupa en exceso lo del gol. Lo valoro más por otras cosas que nos puede dar: pausa, último pase, el espacio entre los pivotes…”

Calendario denso. “Es importante a ver si nos coincide en esos partidos la recuperación de Christian Rivera, de Cote, que Jony esté mejor… Valoraremos. No me va a quedar otro remedio que utilizar a todos porque el cansancio se va a notar”.

Pol y Milo. “Pol ha participado bastante, pero por delante de Guille. En conducción es muy rápido y puede participar en cualquier momento, pero esto es la competencia. Guille lo está haciendo bien. Estoy contento con él. En cuanto a Milo, poco a poco. No consideré que participase, porque no lo he visto necesario”.