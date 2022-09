Orlegi plantea una inversión para el Mundial en torno a los 100 millones

Los planes de inversión de Orlegi para convertir a El Molinón en sede del Mundial van más allá de los 40 millones en los que se ha tasado la ampliación del campo. El conjunto de las actuaciones ideadas por el dueño del Sporting se sitúan en torno a los 100 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación consultadas por LA NUEVA ESPAÑA.Una apuesta que es la que trasladará hoy Alejandro Irarragorri a la Federación Española de Fútbol. La cifra implica una profunda renovación de todas las infraestructuras.

"El Ayuntamiento no puede gastarse ahora ni 40 ni 10 millones de euros", avisó ayer Ana González, alcaldesa de Gijón. "El objetivo es ser sede, pero no vamos a hipotecar la ciudad", subrayó antes de emplazar a conocer a fondo el proyecto del Grupo Orlegi para saber cómo tienen previsto financiar todas las obras necesarias en el municipal gijonés para adecuarlo a los requisitos exigidos. La Alcaldesa desgranó en siete apartados el contenido de la primera reunión de trabajo de la comisión organizada de cara al Mundial, celebrada ayer junto a los grupos municipales.

La reunión. "El objetivo es ser sede del Mundial, pero para eso hay que tomar decisiones. La más importante tiene que ver con El Molinón. Debe cumplir con categoría cuatro estrellas y además tiene que tener 40.000 plazas reales. Necesitamos saber las necesidades del proyecto de remodelación. Tendremos que saber cuánto cuesta y quién lo va a pagar".

Para toda Asturias. "Es un proyecto que queremos extender a toda Asturias. Nos interesa involucrar a otros concejos, ciudades y por supuesto al Principado. Va a sumarse a este grupo la directora general de Deporte (Aida Nuño)".

Los temas. "Se tratará la remodelación del estadio, teniendo en cuenta los estándares de la FIFA. Las subsedes, e instalaciones deportivas mínimas, contando con Mareo, donde había un proyecto de transformación. Tendremos que hacer que ese proyecto para Mareo nos valga para ello, además estará financiado (CVC). Infraestructuras que se nos piden en torno al estadio, que tiene que ver con aparcamiento y zona exterior. Y también hotelería y transporte, que se marcan unos hitos de categoría de hoteles, por eso es importante ese concepto metropolitano".

Más reuniones. "Nos hemos emplazado en 15 días para conocer el proyecto que tiene entre manos el Sporting y a partir de ahí, tomar la decisión más importante".

Cuánto pagará Gijón. "No hemos hablado de qué cantidad asumiría el Ayuntamiento. Primero tendremos que saber cuál es el proyecto. El Molinón es un campo municipal y seguirá siendo un campo municipal. Eso es muy importante. El Ayuntamiento no puede gastarse ahora ni 40 ni 10 millones. No vamos a comprometer nada que hipoteque a la ciudad, pero sí queremos ser sede. Tenemos que buscar fórmulas".

El proyecto. "El primer paso es hablar con el Grupo Orlegi, que es quien ha trabajado un proyecto. Hay que hablar con ellos un proyecto de financiación. No hemos hecho un plan de financiación. Sería prematuro pronunciarse".

¿100 millones de inversión? "¿100 millones? Me pongo blanca. Lo mejor es ver antes el proyecto".