Nacho Méndez: "Ya ha pasado lo peor; a partir de mañana con toda la alegría y actitud del mundo me pongo a currar"

Con muletas, cojeando, pero con una inmensa sonrisa en la cara. Así, Nacho Méndez, acompañado de Natalia y Fernando, sus padres, entró en el Hospital Begoña para ser intervenido por Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting, tras su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que le mantendrá un mínimo de seis meses de baja, según apuntan distintos especialistas. Lo que es lo mismo: llegaría justo para el final de temporada. O, si se alargan los peores pronósticos, diría adiós a la campaña, comenzando a prepararse para la siguiente temporada.

"Ya ha pasado lo peor, que es cuando te dan la noticia. Me pongo en manos de los mejores. A partir de ahora a sumar días, trabajo... Estamos pensando ya en la vuelta. Nunca he estado en algo así: todo será sumar, trabajar", dijo el jugador rojiblanco que se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera. "A partir de mañana con toda la alegría y actitud del mundo y me pongo a currar. Y los plazos que marquen, que seguro que los conseguimos bajar... Sabemos que va para medio largo, pero lo importante es volver bien y no tener problemas otra vez", comentó.